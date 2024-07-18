https://ria.ru/20240718/delo-1960537504.html

Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело

Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело - РИА Новости, 18.07.2024

Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело

Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:02

2024-07-18T17:02

2024-07-18T17:02

происшествия

орловская область

россия

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности, расследуется уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента здравоохранения Орловской области по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), подозреваемая не задерживалась", – рассказал агентству источник. Собеседник уточнил, что дело было заведено в 2023 году, его расследует следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области, от должности Жирова не отстранялась. Согласно информации на сайте правительства, Жирова в настоящее время занимает должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области – начальника финансово-экономического управления.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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происшествия, орловская область, россия