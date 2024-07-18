https://ria.ru/20240718/delo-1960537504.html
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело - РИА Новости, 18.07.2024
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:02
2024-07-18T17:02
2024-07-18T17:02
происшествия
орловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности, расследуется уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента здравоохранения Орловской области по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), подозреваемая не задерживалась", – рассказал агентству источник. Собеседник уточнил, что дело было заведено в 2023 году, его расследует следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области, от должности Жирова не отстранялась. Согласно информации на сайте правительства, Жирова в настоящее время занимает должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области – начальника финансово-экономического управления.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
орловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, россия
Происшествия, Орловская область, Россия
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело
Замглавы Депздрава Орловской области заподозрили в превышении полномочий
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности, расследуется уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента здравоохранения Орловской области по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ
(халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), подозреваемая не задерживалась", – рассказал агентству источник.
Собеседник уточнил, что дело было заведено в 2023 году, его расследует следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области, от должности Жирова не отстранялась.
Согласно информации на сайте правительства, Жирова в настоящее время занимает должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области – начальника финансово-экономического управления.