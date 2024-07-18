Рейтинг@Mail.ru
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/delo-1960537504.html
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело - РИА Новости, 18.07.2024
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:02
2024-07-18T17:02
происшествия
орловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности, расследуется уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента здравоохранения Орловской области по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), подозреваемая не задерживалась", – рассказал агентству источник. Собеседник уточнил, что дело было заведено в 2023 году, его расследует следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области, от должности Жирова не отстранялась. Согласно информации на сайте правительства, Жирова в настоящее время занимает должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области – начальника финансово-экономического управления.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, россия
Происшествия, Орловская область, Россия
Источник: на замглавы Депздрава Орловской области завели уголовное дело

Замглавы Депздрава Орловской области заподозрили в превышении полномочий

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова подозревается в превышении должностных полномочий и халатности, расследуется уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента здравоохранения Орловской области по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), подозреваемая не задерживалась", – рассказал агентству источник.
Собеседник уточнил, что дело было заведено в 2023 году, его расследует следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области, от должности Жирова не отстранялась.
Согласно информации на сайте правительства, Жирова в настоящее время занимает должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области – начальника финансово-экономического управления.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияОрловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала