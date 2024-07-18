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Более 3,3 тысячи жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых домов
Более 3,3 тысячи жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых домов - РИА Новости, 18.07.2024
Более 3,3 тысячи жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых домов
Более 3,3 тысячи жителей Московской области присвоили садовым домам статус жилых в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:32
2024-07-18T19:32
2024-07-18T19:32
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 3,3 тысячи жителей Московской области присвоили садовым домам статус жилых в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru.По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, соответствующую процедуру можно провести в режиме онлайн. Достаточно выбрать нужную категорию на портале госуслуг. В течение 13 дней после подачи заявки будет готова выписка из реестра недвижимости с актуальными данными.Для признания дачи жилым домом необходимо соблюсти определенные условия. В доме должен быть фундамент, окна, электричество, водоснабжение, канализация, системы отопления и вентиляции. Полный список критериев указан в постановлении правительства РФ №47 от 28 января 2006 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Более 3,3 тысячи жителей Московской области присвоили садовым домам статус жилых в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru
.
По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, соответствующую процедуру можно провести в режиме онлайн. Достаточно выбрать нужную категорию на портале госуслуг. В течение 13 дней после подачи заявки будет готова выписка из реестра недвижимости с актуальными данными.
Для признания дачи жилым домом необходимо соблюсти определенные условия. В доме должен быть фундамент, окна, электричество, водоснабжение, канализация, системы отопления и вентиляции. Полный список критериев указан в постановлении правительства РФ №47 от 28 января 2006 года.