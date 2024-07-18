https://ria.ru/20240718/dachi-1960572630.html

Более 3,3 тысячи жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых домов

Более 3,3 тысячи жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых домов - РИА Новости, 18.07.2024

Более 3,3 тысячи жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых домов

Более 3,3 тысячи жителей Московской области присвоили садовым домам статус жилых в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:32

2024-07-18T19:32

2024-07-18T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795245749_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_0fd2ddde6a9386a94bd6a1f90835612b.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 3,3 тысячи жителей Московской области присвоили садовым домам статус жилых в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru.По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, соответствующую процедуру можно провести в режиме онлайн. Достаточно выбрать нужную категорию на портале госуслуг. В течение 13 дней после подачи заявки будет готова выписка из реестра недвижимости с актуальными данными.Для признания дачи жилым домом необходимо соблюсти определенные условия. В доме должен быть фундамент, окна, электричество, водоснабжение, канализация, системы отопления и вентиляции. Полный список критериев указан в постановлении правительства РФ №47 от 28 января 2006 года.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)