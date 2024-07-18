https://ria.ru/20240718/bolnitsy-1960589959.html

Территории девяти ярославских больниц ремонтируют по инициативе Евраева

Территории девяти ярославских больниц ремонтируют по инициативе Евраева - РИА Новости, 18.07.2024

Территории девяти ярославских больниц ремонтируют по инициативе Евраева

Территории девяти больниц ремонтируют в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:06

2024-07-18T22:06

2024-07-18T22:07

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Территории девяти больниц ремонтируют в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, на ремонт, как и в прошлом году, благодаря поддержке губернатора Михаила Евраева из регионального бюджета вновь выделено 100 миллионов рублей. Завершить работы на всех объектах планируется в третьем квартале 2024 года. "Следом за ремонтом подъездных путей к больницам региона приводим в порядок и сами территории медучреждений. Начали эту работу в прошлом году и уже благоустроили участки у 10 лечебных заведений. В этом сезоне ремонт идет на девяти объектах в разных районах области", - сообщил Евраев. По словам губернатора, ухоженными и комфортными станут территории Тутаевской и Переславской ЦРБ, рыбинской станции скорой помощи и горбольницы № 1, областного перинатального центра, госпиталя ветеранов, детской больницы и поликлиники № 3, Соловьевской больницы. Так, у детской поликлиники № 3 ремонтируют территорию площадью 1425 квадратных метров за основным зданием. Работы близки к завершению, асфальтировка уже проведена. Осталось устройство колодцев и опиловка деревьев. Стоимость ремонта – порядка 4 миллионов рублей, информирует областное правительство. По словам главного врача поликлиники Ирины Комаровой, ремонта этой территорий ждали и родители маленьких пациентов, и сотрудники медучреждения. Они уже довольны переменами, добавила врач.

https://ria.ru/20240708/filial-1958358370.html

https://ria.ru/20240620/reyting-1954326351.html

ярославская область

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ярославская область