https://ria.ru/20240718/blok-1960433237.html

Блок "Победа" подал жалобу на спикера парламента Молдавии

Блок "Победа" подал жалобу на спикера парламента Молдавии - РИА Новости, 18.07.2024

Блок "Победа" подал жалобу на спикера парламента Молдавии

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" подал коллективную жалобу в генпрокуратуру страны на главу парламента Молдавии Игоря Гросу и членов службы госохраны,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:42

2024-07-18T11:42

2024-07-18T11:42

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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" подал коллективную жалобу в генпрокуратуру страны на главу парламента Молдавии Игоря Гросу и членов службы госохраны, поскольку парламентариев незаконно не пускают на заседания, заявила на брифинге депутат названного блока Марина Таубер. Гросу 13 июня отказался давать слово членам блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока "Победа", а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера. "От имени нашей парламентской группы мы написали жалобу в генеральную прокуратуру. Мы опротестовали решение парламента о запрете на наше участие в парламентских заявлениях, оно было приостановлено, мы пытаемся попасть на заседание. В этой жалобе мы требуем завести уголовное дело в отношении спикера парламента Игоря Гросу, руководства и службы госохраны, которые отвечают за беззакония", - заявила Таубер. По ее словам, чиновники превысили свои полномочия, а также нарушили права других граждан, что понесло за собой значительный ущерб. Таубер просит проанализировать действия указанных в заявлении лиц, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности. "Наш парламент и наше государство узурпировано Майей Санду и ПДС! Нас не пускают в парламент, несмотря на то, что это решение Игоря Гросу незаконно. Мы будем бороться до конца", - добавила Таубер. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960421316.html

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в мире, молдавия, марина таубер, игорь гросу, майя санду, возрождение