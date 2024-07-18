https://ria.ru/20240718/blagodarnost-1960585079.html

Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае объявили благодарность

Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае объявили благодарность - РИА Новости, 18.07.2024

Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае объявили благодарность

Президент России Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:11

2024-07-18T21:11

2024-07-18T21:41

пермский край

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Объявить благодарность президента Российской Федерации... Денисовой Светлане Анатольевне - уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240718/blagodarnost-1960575136.html

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пермский край, россия, владимир путин, общество