https://ria.ru/20240718/blagodarnost-1960585079.html
Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае объявили благодарность
Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае объявили благодарность - РИА Новости, 18.07.2024
Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае объявили благодарность
Президент России Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:11
2024-07-18T21:11
2024-07-18T21:41
пермский край
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Объявить благодарность президента Российской Федерации... Денисовой Светлане Анатольевне - уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240718/blagodarnost-1960575136.html
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пермский край, россия, владимир путин, общество
Пермский край, Россия, Владимир Путин, Общество
Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае объявили благодарность
Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае