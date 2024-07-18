https://ria.ru/20240718/bespilotniki-1960392720.html

В Брянской области уничтожили два беспилотника

В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 18.07.2024

В Брянской области уничтожили два беспилотника

Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:29

2024-07-18T06:29

2024-07-18T06:31

специальная военная операция на украине

брянская область

брянский район

александр богомаз

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960389678.html

брянская область

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брянская область, брянский район, александр богомаз, россия, происшествия