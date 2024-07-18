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В Брянской области уничтожили два беспилотника
В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 18.07.2024
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:29
2024-07-18T06:29
2024-07-18T06:31
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
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происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
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брянская область, брянский район, александр богомаз, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Россия, Происшествия
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянском районе два БПЛА ВСУ