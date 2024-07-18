https://ria.ru/20240718/bayden-1960583608.html

СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки

СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки

Предвыборная команда действующего президента США Джо Байдена пыталась принять ответные меры в отношении конгрессвумен-демократки Хиллари Шолтен за ее призывы к... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:58

2024-07-18T20:58

2024-07-18T22:00

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предвыборная команда действующего президента США Джо Байдена пыталась принять ответные меры в отношении конгрессвумен-демократки Хиллари Шолтен за ее призывы к выходу Байдена из гонки, сообщила в четверг газета Politico, ссылаясь на источники. "Демократы в Мичигане убрали уязвимую демократку из Палаты представителей от большей части предвыборной кампании после того, как на прошлой неделе она призвала президента Джо Байдена не избираться", - сообщила газета, ссылаясь на четырех источников. Но предвыборная команда включила ее обратно в агитационные планы на следующий день после того, как газета запросила у них комментарий. Согласно источникам, решение по исключению Шолтен изначально принимало руководство Демократической партии в штате Мичиган, чьи интересы она представляет в нижней палате. Они были недовольны тем, что она не проинформировала их заранее о своих планах по призыву к Байдену, тем более что публично озвучила она его в тот же день, когда последний приехал в колеблющийся штат с предвыборной кампанией. Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960581401.html

https://ria.ru/20240718/obama-1960572007.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024