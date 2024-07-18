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СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки - РИА Новости, 18.07.2024
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20:58 18.07.2024 (обновлено: 22:00 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960583608.html
СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки
СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки
Предвыборная команда действующего президента США Джо Байдена пыталась принять ответные меры в отношении конгрессвумен-демократки Хиллари Шолтен за ее призывы к... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:58
2024-07-18T22:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предвыборная команда действующего президента США Джо Байдена пыталась принять ответные меры в отношении конгрессвумен-демократки Хиллари Шолтен за ее призывы к выходу Байдена из гонки, сообщила в четверг газета Politico, ссылаясь на источники. "Демократы в Мичигане убрали уязвимую демократку из Палаты представителей от большей части предвыборной кампании после того, как на прошлой неделе она призвала президента Джо Байдена не избираться", - сообщила газета, ссылаясь на четырех источников. Но предвыборная команда включила ее обратно в агитационные планы на следующий день после того, как газета запросила у них комментарий. Согласно источникам, решение по исключению Шолтен изначально принимало руководство Демократической партии в штате Мичиган, чьи интересы она представляет в нижней палате. Они были недовольны тем, что она не проинформировала их заранее о своих планах по призыву к Байдену, тем более что публично озвучила она его в тот же день, когда последний приехал в колеблющийся штат с предвыборной кампанией. Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960581401.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки

Politico: команда Байдена пыталась отомстить демократке за призыв выйти из гонки

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предвыборная команда действующего президента США Джо Байдена пыталась принять ответные меры в отношении конгрессвумен-демократки Хиллари Шолтен за ее призывы к выходу Байдена из гонки, сообщила в четверг газета Politico, ссылаясь на источники.
"Демократы в Мичигане убрали уязвимую демократку из Палаты представителей от большей части предвыборной кампании после того, как на прошлой неделе она призвала президента Джо Байдена не избираться", - сообщила газета, ссылаясь на четырех источников.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена, пишут СМИ
Вчера, 20:39
Но предвыборная команда включила ее обратно в агитационные планы на следующий день после того, как газета запросила у них комментарий.
Согласно источникам, решение по исключению Шолтен изначально принимало руководство Демократической партии в штате Мичиган, чьи интересы она представляет в нижней палате. Они были недовольны тем, что она не проинформировала их заранее о своих планах по призыву к Байдену, тем более что публично озвучила она его в тот же день, когда последний приехал в колеблющийся штат с предвыборной кампанией.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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Вчера, 19:27
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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