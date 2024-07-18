https://ria.ru/20240718/bayden-1960583109.html

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2024

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни, а его жизненные показатели и температура тела находятся в норме,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:50

2024-07-18T20:50

2024-07-18T21:01

сша

в мире

лас-вегас

делавэр

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни, а его жизненные показатели и температура тела находятся в норме, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора."Президент по-прежнему испытывает слабо выраженные симптомы заражения коронавирусом. Он продолжает принимать препарат Paxlovid. У него нет лихорадки, а его жизненные показали остаются в норме. Он продолжит осуществлять руководство в интересах американского народа", - следует из заключения, которое обнародовал Белый дом.Накануне американская администрация проинформировала общественность о том, что Байден заразился коронавирусом и отменил запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. С тех пор, по данным Белого дома, президент США находится на самоизоляции в своей загородной резиденции в штате Делавэр.

https://ria.ru/20240718/senator-1960552813.html

сша

лас-вегас

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, лас-вегас, делавэр, джо байден