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Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2024
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20:50 18.07.2024 (обновлено: 21:01 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960583109.html
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2024
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19
Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни, а его жизненные показатели и температура тела находятся в норме,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:50
2024-07-18T21:01
сша
в мире
лас-вегас
делавэр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни, а его жизненные показатели и температура тела находятся в норме, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора."Президент по-прежнему испытывает слабо выраженные симптомы заражения коронавирусом. Он продолжает принимать препарат Paxlovid. У него нет лихорадки, а его жизненные показали остаются в норме. Он продолжит осуществлять руководство в интересах американского народа", - следует из заключения, которое обнародовал Белый дом.Накануне американская администрация проинформировала общественность о том, что Байден заразился коронавирусом и отменил запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. С тех пор, по данным Белого дома, президент США находится на самоизоляции в своей загородной резиденции в штате Делавэр.
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сша, в мире, лас-вегас, делавэр, джо байден
США, В мире, Лас-Вегас, Делавэр, Джо Байден
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19

Врач Байдена: заразившийся COVID президент США имеет слабо выраженные симптомы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни, а его жизненные показатели и температура тела находятся в норме, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.
"Президент по-прежнему испытывает слабо выраженные симптомы заражения коронавирусом. Он продолжает принимать препарат Paxlovid. У него нет лихорадки, а его жизненные показали остаются в норме. Он продолжит осуществлять руководство в интересах американского народа", - следует из заключения, которое обнародовал Белый дом.
Накануне американская администрация проинформировала общественность о том, что Байден заразился коронавирусом и отменил запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. С тех пор, по данным Белого дома, президент США находится на самоизоляции в своей загородной резиденции в штате Делавэр.
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