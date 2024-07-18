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Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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20:39 18.07.2024 (обновлено: 23:56 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960581401.html
Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена, пишут СМИ
Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена, пишут СМИ
В Демократической партии США решили перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа, пишет... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:39
2024-07-18T23:56
в мире
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джо байден
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камала харрис
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Демократической партии США решили перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа, пишет New York Times."Шумер и Джеффрис, оба из Нью-Йорка, в частном порядке убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения г-на Байдена на неделю, продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры", — говорится в материале.Отмечается, что в последние несколько дней президент Байден стал более восприимчив к аргументам, почему ему следует отказаться от участия в перевыборах, после того, как два главных лидера его партии в конгрессе в частном порядке сообщили ему, что они глубоко обеспокоены его перспективами.По словам демократов, Байден не подал никаких признаков того, что он передумал оставаться в гонке.После провала действующего главы государства на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным считается вице-президент Камала Харрис.Теоретическая возможность сменить кандидата будет у партии на съезде в августе. На практике тяжело будет вывести из гонки победившего на праймериз действующего президента, если он сам не откажется от участия.Сам Байден заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем политик утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй срок.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960571036.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп
Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена, пишут СМИ

NYT: демпартия решила отложить голосование о выдвижении кандидатуры Байдена

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Демократической партии США решили перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа, пишет New York Times.
"Шумер и Джеффрис, оба из Нью-Йорка, в частном порядке убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения г-на Байдена на неделю, продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры", — говорится в материале.
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Отмечается, что в последние несколько дней президент Байден стал более восприимчив к аргументам, почему ему следует отказаться от участия в перевыборах, после того, как два главных лидера его партии в конгрессе в частном порядке сообщили ему, что они глубоко обеспокоены его перспективами.
По словам демократов, Байден не подал никаких признаков того, что он передумал оставаться в гонке.
После провала действующего главы государства на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным считается вице-президент Камала Харрис.
Теоретическая возможность сменить кандидата будет у партии на съезде в августе. На практике тяжело будет вывести из гонки победившего на праймериз действующего президента, если он сам не откажется от участия.
Сам Байден заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем политик утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй срок.
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В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДональд Трамп
 
 
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