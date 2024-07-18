https://ria.ru/20240718/bayden-1960520088.html

COVID у Байдена может стать предлогом для его выхода из гонки, сообщили СМИ

COVID у Байдена может стать предлогом для его выхода из гонки, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

COVID у Байдена может стать предлогом для его выхода из гонки, сообщили СМИ

Диагноз COVID-19, поставленный президенту США Джо Байдену, может стать для него возможностью добровольно выбыть из президентской гонки, передает телеканал CNN... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:29

2024-07-18T16:29

2024-07-18T16:29

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Диагноз COVID-19, поставленный президенту США Джо Байдену, может стать для него возможностью добровольно выбыть из президентской гонки, передает телеканал CNN со ссылкой на политического комментатора. Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него проявились мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США. По мнению политического комментатора телеканала Сары Элизабет Капп, Байден не нуждается в предлоге, чтобы выбыть из гонки, у него много причин, по которым он может принять такое решение. "Но, конечно, это возможность", - приводит ответ Капп на вопрос ведущей о том, может ли этот диагноз стать возможностью для Байдена позволить кому-то другому выступить в качестве кандидата от Демократической партии. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом, американские политики и журналисты говорят о том, что кандидатуру Байдена могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятным считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы снять свою кандидатуру, исходящие от многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, а также бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он говорит, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.

https://ria.ru/20240718/bajden-1960460451.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024