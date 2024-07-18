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Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ
Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ
Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто чернокожим мужчиной, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:03
2024-07-18T16:03
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто чернокожим мужчиной, сообщает издание Newsweek. "Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил, эм, главу минобороны, чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун (глава Верховного суда), я имею в виду, (я сталкиваюсь с гневом) из-за людей, которых я назначил", - приводит издание его слова в интервью телеканалу BET. Издание отмечает, что видео, на котором Байден "запинается" на имени главы минобороны, а затем просто называет его чернокожим мужчиной, набрало множество просмотров в соцсетях. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html
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в мире, сша, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ
Newsweek: Байден забыл имя шефа Пентагона и назвал его чернокожим мужчиной
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто чернокожим мужчиной, сообщает издание Newsweek
.
"Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил, эм, главу минобороны, чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун (глава Верховного суда), я имею в виду, (я сталкиваюсь с гневом) из-за людей, которых я назначил", - приводит издание его слова в интервью телеканалу BET.
Издание отмечает, что видео, на котором Байден "запинается" на имени главы минобороны, а затем просто называет его чернокожим мужчиной, набрало множество просмотров в соцсетях.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.