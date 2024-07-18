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Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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16:03 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/bayden-1960508173.html
Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ
Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ
Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто чернокожим мужчиной, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:03
2024-07-18T16:03
в мире
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джо байден
ллойд остин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто чернокожим мужчиной, сообщает издание Newsweek. "Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил, эм, главу минобороны, чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун (глава Верховного суда), я имею в виду, (я сталкиваюсь с гневом) из-за людей, которых я назначил", - приводит издание его слова в интервью телеканалу BET. Издание отмечает, что видео, на котором Байден "запинается" на имени главы минобороны, а затем просто называет его чернокожим мужчиной, набрало множество просмотров в соцсетях. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html
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в мире, сша, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Байден неожиданно выкрутился, допустив очередную оговорку, пишут СМИ

Newsweek: Байден забыл имя шефа Пентагона и назвал его чернокожим мужчиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто чернокожим мужчиной, сообщает издание Newsweek.
"Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил, эм, главу минобороны, чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун (глава Верховного суда), я имею в виду, (я сталкиваюсь с гневом) из-за людей, которых я назначил", - приводит издание его слова в интервью телеканалу BET.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ: Байден допустил вопиющую оговорку в речи про Трампа
15 июля, 07:31
Издание отмечает, что видео, на котором Байден "запинается" на имени главы минобороны, а затем просто называет его чернокожим мужчиной, набрало множество просмотров в соцсетях.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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17 июля, 04:00
 
В миреСШАДжо БайденЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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