https://ria.ru/20240718/bayden-1960389409.html

СМИ: Байден стал более восприимчив к вопросу выхода из президентской гонки

СМИ: Байден стал более восприимчив к вопросу выхода из президентской гонки - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: Байден стал более восприимчив к вопросу выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден стал более восприимчивым к обсуждению возможного выхода из президентской гонки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:50

2024-07-18T04:50

2024-07-18T05:32

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден стал более восприимчивым к обсуждению возможного выхода из президентской гонки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника Демократической партии. "Частные обсуждения ...продолжаются. Он (Байден - ред.) стал более восприимчивым. Он не ведет себя так несговорчиво, как на публике ", - сообщил телеканалу советник Демократической партии США. Как добавил телеканалу советник, президент сменил риторику при обсуждении возможной кандидатуры его вице-президента Камалы Харрис для участия в президентских выборах в ноябре. "Он перешел от фразы "Камала не сможет победить" к вопросу "Как вы думаете, Камала сможет победить?"", - передает телеканал слова советника. Ранее сообщалось, что демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом на пост президента уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии, который должен пройти в Чикаго с 19 по 22 августа. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом, американские политики и журналисты говорят о том, что кандидатуру Байдена могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятным считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он говорит, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960384904.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960382400.html

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в мире, сша, чикаго, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024