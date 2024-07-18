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Байден заразился коронавирусом - РИА Новости, 18.07.2024
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01:26 18.07.2024 (обновлено: 11:22 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960382400.html
Байден заразился коронавирусом
Байден заразился коронавирусом - РИА Новости, 18.07.2024
Байден заразился коронавирусом
Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него легкие симптомы, сообщил Белый дом. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T01:26
2024-07-18T11:22
сша
в мире
джо байден
лас-вегас
карин жан-пьер
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ЙОРК, 18 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него легкие симптомы, сообщил Белый дом.&quot;Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19&quot;, —заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.Байден намерен оставаться на самоизоляции в резиденции в Делавэре и продолжать выполнять обязанности.Из-за болезни главе Белого дома пришлось отменить выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, посвященной сотрудничеству США с латиноамериканскими странами.Около двух недель назад муж вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19. Это произошло спустя два дня после его появления на публике рядом с Байденом.У президента США выявляют коронавирус уже в третий раз. Он перенес инфекцию дважды в июле 2022 года.
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Байден на борту самолета
Заразившийся коронавирусом Байден с небывалым трудом поднялся на борт президентского самолета, чтобы полететь в свою резиденцию в Делавэр. Самоизолироваться американский лидер отправился без маски.
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сша, в мире, джо байден, лас-вегас, карин жан-пьер, коронавирус covid-19
США, В мире, Джо Байден, Лас-Вегас, Карин Жан-Пьер, Коронавирус COVID-19
Байден заразился коронавирусом

Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер: у Байдена положительный тест на COVID-19

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него легкие симптомы, сообщил Белый дом.
«

"Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19", —заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Байден намерен оставаться на самоизоляции в резиденции в Делавэре и продолжать выполнять обязанности.
Из-за болезни главе Белого дома пришлось отменить выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, посвященной сотрудничеству США с латиноамериканскими странами.
Около двух недель назад муж вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19. Это произошло спустя два дня после его появления на публике рядом с Байденом.
У президента США выявляют коронавирус уже в третий раз. Он перенес инфекцию дважды в июле 2022 года.
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СШАВ миреДжо БайденЛас-ВегасКарин Жан-ПьерКоронавирус COVID-19
 
 
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