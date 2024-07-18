Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 19
Daily Star: число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 19
© AP Photo / Rajib DharСтолкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
© AP Photo / Rajib Dhar
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл – РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Бангладеш выросло до 19, по уточненным данным, ранения получили более 2,5 тысячи человек, сообщает бангладешское издание Daily Star.
Издание отмечает, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии. Среди погибших есть журналисты, в частности 28-летний штатный репортер новостного интернет-портала Dhaka Times Мехеди Хасан.
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В то же время агентство AFP со ссылкой на данные медиков сообщило, что число жертв беспорядков выросло до 32-х.
Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. Во вторник в столице Бангладеш были убиты шесть человек, что побудило правительство потребовать закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
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Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему.
Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.