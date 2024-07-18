https://ria.ru/20240718/bangladesh-1960559511.html

Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 19

Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 19 - РИА Новости, 18.07.2024

Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 19

Число погибших в ходе столкновений в Бангладеш выросло до 19, по уточненным данным, ранения получили более 2,5 тысячи человек, сообщает бангладешское издание... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:12

2024-07-18T18:12

2024-07-18T20:57

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл – РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Бангладеш выросло до 19, по уточненным данным, ранения получили более 2,5 тысячи человек, сообщает бангладешское издание Daily Star. Издание отмечает, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии. Среди погибших есть журналисты, в частности 28-летний штатный репортер новостного интернет-портала Dhaka Times Мехеди Хасан. В то же время агентство AFP со ссылкой на данные медиков сообщило, что число жертв беспорядков выросло до 32-х. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. Во вторник в столице Бангладеш были убиты шесть человек, что побудило правительство потребовать закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

https://ria.ru/20240420/bangladesh-1941200841.html

https://ria.ru/20240401/sotsseti-1937059735.html

https://ria.ru/20240627/keniya-1955954621.html

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дакка (город)

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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина