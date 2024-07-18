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Спонсор подготовил речь для "достойного" ухода Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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13:26 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/bajden-1960460451.html
Спонсор подготовил речь для "достойного" ухода Байдена, пишут СМИ
Спонсор подготовил речь для "достойного" ухода Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Спонсор подготовил речь для "достойного" ухода Байдена, пишут СМИ
Один из крупных спонсоров Демократической партии США подготовил для президента страны Джо Байдена официальную речь, с которой тот мог бы заявить о снятии своей... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:26
2024-07-18T13:26
в мире
сша
америка
атланта
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один из крупных спонсоров Демократической партии США подготовил для президента страны Джо Байдена официальную речь, с которой тот мог бы заявить о снятии своей кандидатуры с выборов и "достойно" выйти из предвыборной гонки, сообщает издание Daily Beast. Как пишет издание, в ее распоряжение попал "черновой вариант "победной речи", написанный крупным спонсором демократов и созданный с целью позволить Джо Байдену с достоинством выйти из гонки за президентский пост". В материале не оглашается имя спонсора и не озвучивается прямой текст речи, но отмечены основные идеи. По мнению автора речи, Байден должен начать с утверждений, что "спасение души" Америки является главной задачей на повестке дня, а демократия страны находится в опасности. По этой причине кандидат от демократов должен выиграть выборы - в этом им поможет "уверенность в них американского народа". Далее, согласно замыслу автора речи, Байден должен будет заявить, что до сих пор верит в собственную способность управлять государством, но поскольку большинство американцев хотят видеть на посту более молодого политика, он принял решение уступить место "кандидату другого поколения". Отдельно указывается, что Байден должен будет поклясться бороться за окончание конфликта в секторе Газа и поддержать альтернативного кандидата от Демократической партии. Ранее в интервью телеканалу NBC News Байден повторил, что не откажется от борьбы за переизбрание, поскольку такова воля большинства избирателей Демократической партии. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240718/bajden-1960457105.html
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в мире, сша, америка, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Спонсор подготовил речь для "достойного" ухода Байдена, пишут СМИ

Daily Beast: спонсор подготовил для Байдена речь о снятии кандидатуры с выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один из крупных спонсоров Демократической партии США подготовил для президента страны Джо Байдена официальную речь, с которой тот мог бы заявить о снятии своей кандидатуры с выборов и "достойно" выйти из предвыборной гонки, сообщает издание Daily Beast.
Как пишет издание, в ее распоряжение попал "черновой вариант "победной речи", написанный крупным спонсором демократов и созданный с целью позволить Джо Байдену с достоинством выйти из гонки за президентский пост".
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В материале не оглашается имя спонсора и не озвучивается прямой текст речи, но отмечены основные идеи. По мнению автора речи, Байден должен начать с утверждений, что "спасение души" Америки является главной задачей на повестке дня, а демократия страны находится в опасности. По этой причине кандидат от демократов должен выиграть выборы - в этом им поможет "уверенность в них американского народа".
Далее, согласно замыслу автора речи, Байден должен будет заявить, что до сих пор верит в собственную способность управлять государством, но поскольку большинство американцев хотят видеть на посту более молодого политика, он принял решение уступить место "кандидату другого поколения".
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Отдельно указывается, что Байден должен будет поклясться бороться за окончание конфликта в секторе Газа и поддержать альтернативного кандидата от Демократической партии.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Байден повторил, что не откажется от борьбы за переизбрание, поскольку такова воля большинства избирателей Демократической партии.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШААмерикаАтлантаДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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