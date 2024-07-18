https://ria.ru/20240718/avialinii-1960420292.html

"Уральские авиалинии" вернули деньги после скандала с оплаченными местами

"Уральские авиалинии" вернули деньги после скандала с оплаченными местами - РИА Новости, 18.07.2024

"Уральские авиалинии" вернули деньги после скандала с оплаченными местами

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула ветерану-инвалиду из Екатеринбурга деньги за перелет, в котором ему было отказано в бизнес-классе, и предоставила... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:44

2024-07-18T10:44

2024-07-18T10:55

екатеринбург

россия

москва

татьяна москалькова

уральские авиалинии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула ветерану-инвалиду из Екатеринбурга деньги за перелет, в котором ему было отказано в бизнес-классе, и предоставила сертификат на следующий перелёт с 50% скидкой, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что в СМИ была выявлена публикация о необоснованном отказе сотрудниками "Уральских авиалиний" в размещении пассажиров рейса U6-269 по маршруту Москва – Екатеринбург на борту воздушного судна в соответствии с выкупленными местами в бизнес-классе. По факту отказа была начата проверка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров. Москалькова в свою очередь сообщала, что инициирует проверку этого инцидента в порядке прокурорского надзора. "Благодаря совместным усилиям с компетентными органами и уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой нарушенное право ветерана-инвалида восстановлено: "Уральские авиалинии" вернули ему деньги за билет на злополучный рейс и предоставили сертификат на следующий перелёт с 50% скидкой", - написала федеральный омбудсмен. Кроме того, Москалькова добавила, что транспортная прокуратура продолжает проверку

https://ria.ru/20231028/sobolev-1905816345.html

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екатеринбург, россия, москва, татьяна москалькова, уральские авиалинии