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Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 18.07.2024 (обновлено: 15:45 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ataka-1960500992.html
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали город Грайворон и два села в Валуйском горокруге, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:42
2024-07-18T15:45
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали город Грайворон и два села в Валуйском горокруге, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Пострадавших нет. В городе Грайворон дрон сдетонировал на территории ЦРБ. В подсобном помещении выбиты окна", - написал Гладков. Глава области добавил, что в Валуйском городском округе два дрона атаковали село Старый Хутор. В результате взрыва повреждены одно домовладение и автомобиль. Еще тремя беспилотниками атаковано село Новопетровка. Разрушения выявлены в двух частных домах и на линии электропередачи. "Часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Гладков: украинские дроны атаковали Грайворон и два села в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара дрона ВСУ на территории больницы в Грайвороне
Последствия удара дрона ВСУ на территории больницы в Грайвороне - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара дрона ВСУ на территории больницы в Грайвороне
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали город Грайворон и два села в Валуйском горокруге, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Пострадавших нет. В городе Грайворон дрон сдетонировал на территории ЦРБ. В подсобном помещении выбиты окна", - написал Гладков.
Глава области добавил, что в Валуйском городском округе два дрона атаковали село Старый Хутор. В результате взрыва повреждены одно домовладение и автомобиль. Еще тремя беспилотниками атаковано село Новопетровка. Разрушения выявлены в двух частных домах и на линии электропередачи.
"Часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - отметил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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