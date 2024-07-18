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Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали город Грайворон и два села в Валуйском горокруге, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:42
2024-07-18T15:42
2024-07-18T15:45
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали город Грайворон и два села в Валуйском горокруге, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Пострадавших нет. В городе Грайворон дрон сдетонировал на территории ЦРБ. В подсобном помещении выбиты окна", - написал Гладков. Глава области добавил, что в Валуйском городском округе два дрона атаковали село Старый Хутор. В результате взрыва повреждены одно домовладение и автомобиль. Еще тремя беспилотниками атаковано село Новопетровка. Разрушения выявлены в двух частных домах и на линии электропередачи. "Часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Гладков: украинские дроны атаковали Грайворон и два села в Белгородской области