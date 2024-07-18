https://ria.ru/20240718/artilleriya-1960394759.html

Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга"

Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга" - РИА Новости, 18.07.2024

Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга"

Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T07:12

2024-07-18T07:12

2024-07-18T07:29

специальная военная операция на украине

донбасс

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинского расчета гексокоптера "Баба Яга" на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Часик". "Расчетами воздушной разведки самолетного типа нашей бригады был выявлен ПВД расчета гексокоптера "Баба Яга". Затем, в результате работы артиллерии, был уничтожен гексокоптер и ПВД расчета противника", - сказал артиллерист. Уточняется, что при облете позиций в тылу противника разведчики бригады выявили пункт временной дислокации расчета противника, командованием бригады было оперативно принято решение отработать по нему с помощью артиллерии.

https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html

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