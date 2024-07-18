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Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга" - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 18.07.2024 (обновлено: 07:29 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/artilleriya-1960394759.html
Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга"
Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга" - РИА Новости, 18.07.2024
Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга"
Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:12
2024-07-18T07:29
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинского расчета гексокоптера "Баба Яга" на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Часик". "Расчетами воздушной разведки самолетного типа нашей бригады был выявлен ПВД расчета гексокоптера "Баба Яга". Затем, в результате работы артиллерии, был уничтожен гексокоптер и ПВД расчета противника", - сказал артиллерист. Уточняется, что при облете позиций в тылу противника разведчики бригады выявили пункт временной дислокации расчета противника, командованием бригады было оперативно принято решение отработать по нему с помощью артиллерии.
https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html
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донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донбасс
Артиллерия уничтожила позицию и расчет БПЛА ВСУ "Баба яга"

Артиллеристы 200 бригады уничтожили позицию и расчет БПЛА "Баба яга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинского расчета гексокоптера "Баба Яга" на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Часик".
"Расчетами воздушной разведки самолетного типа нашей бригады был выявлен ПВД расчета гексокоптера "Баба Яга". Затем, в результате работы артиллерии, был уничтожен гексокоптер и ПВД расчета противника", - сказал артиллерист.
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Уточняется, что при облете позиций в тылу противника разведчики бригады выявили пункт временной дислокации расчета противника, командованием бригады было оперативно принято решение отработать по нему с помощью артиллерии.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбасс
 
 
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