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США не запрашивали встречу с Лавровым на полях Совбеза ООН
США не запрашивали встречу с Лавровым на полях Совбеза ООН - РИА Новости, 18.07.2024
США не запрашивали встречу с Лавровым на полях Совбеза ООН
США не запрашивали встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совбеза ООН, никаких контактов не было, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:35
2024-07-18T17:35
2024-07-18T17:35
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США не запрашивали встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совбеза ООН, никаких контактов не было, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "От американцев подобных запросов не поступало, соответственно, контактов не было", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Лавров 16-17 июля находился в Нью-Йорке, где председательствовал на открытых дебатах министерского уровня Совбеза ООН. В рамках визита российский министр провел встречи с главами МИД Венгрии, Бахрейна, Швейцарии, Кувейта, и. о. главы МИД Ирана и другими.
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В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, МИД Ирана
США не запрашивали встречу с Лавровым на полях Совбеза ООН
Захарова: США не запрашивали встречу с Лавровым на полях Совбеза ООН