https://ria.ru/20240717/zhurnal-1960231545.html

Все сотрудники запрещенного в Германии журнала Compact уволены

Все сотрудники запрещенного в Германии журнала Compact уволены - РИА Новости, 17.07.2024

Все сотрудники запрещенного в Германии журнала Compact уволены

Все сотрудники запрещенного в Германии журнала Compact остались без работы, а все имущество журнала было конфисковано, сообщил РИА Новости адвокат журнала... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:44

2024-07-17T13:44

2024-07-17T13:44

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все сотрудники запрещенного в Германии журнала Compact остались без работы, а все имущество журнала было конфисковано, сообщил РИА Новости адвокат журнала Маркус Байзихт. "Все сотрудники журнала потеряли работу. Все имущество журнала Compact конфисковано. Сайты заблокированы", - заявил Байзихт в ответ на письменный запрос РИА Новости. По его словам, никаких арестов и предъявленных обвинений по делу о закрытии журнала не было, поскольку глава МВД Германии Нэнси Фезер закрыла издание, используя законодательство об ассоциациях. Соответственно, не был арестован и главный редактор Compact Юрген Эльзессер. "Юрген Эльзессер не был арестован; просто "его экономическое существование" разрушено", - сказал Байзихт. Ранее Фезер сообщила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. Во вторник в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски. По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС. Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая во вторник связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения. Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".

https://ria.ru/20240223/germaniya-1929109362.html

https://ria.ru/20240716/zakharova-1960063617.html

https://ria.ru/20240716/obvinenie-1960087136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, израиль, бранденбург, мария захарова, хамас