https://ria.ru/20240717/zhuravlev-1960142220.html

В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву

В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву - РИА Новости, 17.07.2024

В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву

Памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:52

2024-07-17T00:52

2024-07-17T01:46

запорожская область

екатеринбург

россия

ростислав журавлев

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

вооруженные силы украины

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области, откроют в среду в Екатеринбурге. "Памятник будет на могиле на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Установят накануне его юбилея - 18 июля ему исполнилось бы 35 лет. И годовщина смерти - 22 июля - тоже очень близко", - сказала РИА Новости мать Ростислава Людмила Журавлева. Памятник выполнен из черного гранита, на него нанесена фотография Журавлева и стихотворение его сочинения под названием "Точка". Также на могиле установлена пятиконечная звезда. Ранее мемориальная доска, посвященная памяти Журавлева, была открыта на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Также в честь погибшего военкора анонсировано учреждение именной стипендии. Соответствующее соглашение 15 июля руководство МИА "Россия сегодня" подписало с тремя крупнейшими российскими вузами - МГУ им. Ломоносова, Высшей школой экономики (ВШЭ) и Российским экономическим университетом им. Плеханова. Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959841740.html

https://ria.ru/20240715/studenty-1959812245.html

https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959788623.html

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запорожская область, екатеринбург, россия, ростислав журавлев, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), вооруженные силы украины