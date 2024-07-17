https://ria.ru/20240717/zhitelnitsa-1960225101.html

Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство

Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство - РИА Новости, 17.07.2024

Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство

Манский районный суд арестовал на два месяца 34-летнюю жительницу Красноярского края, она подозревается в покушении на убийство 11-летнего сына, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:25

2024-07-17T13:25

2024-07-17T13:25

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Манский районный суд арестовал на два месяца 34-летнюю жительницу Красноярского края, она подозревается в покушении на убийство 11-летнего сына, сообщает прокуратура региона. Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем женщина легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей. "Подозреваемая в покушении на убийство 11-летнего сына заключена под стражу на два месяца. Такое решение принял Манский районный суд с учетом позиции прокурора", - говорится в сообщении. Женщина будет содержаться в СИЗО до 14 сентября. Как уточнили в надзорном ведомстве, ребенка уже перевели из реанимации в обычную палату, его состояние оценивается как средней тяжести. При поступлении в медучреждение у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке.

https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960172359.html

https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html

красноярский край

россия

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)