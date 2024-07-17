https://ria.ru/20240717/zhitelnitsa-1960225101.html
Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство
Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство - РИА Новости, 17.07.2024
Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство
Манский районный суд арестовал на два месяца 34-летнюю жительницу Красноярского края, она подозревается в покушении на убийство 11-летнего сына, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:25
2024-07-17T13:25
2024-07-17T13:25
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Манский районный суд арестовал на два месяца 34-летнюю жительницу Красноярского края, она подозревается в покушении на убийство 11-летнего сына, сообщает прокуратура региона. Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем женщина легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей. "Подозреваемая в покушении на убийство 11-летнего сына заключена под стражу на два месяца. Такое решение принял Манский районный суд с учетом позиции прокурора", - говорится в сообщении. Женщина будет содержаться в СИЗО до 14 сентября. Как уточнили в надзорном ведомстве, ребенка уже перевели из реанимации в обычную палату, его состояние оценивается как средней тяжести. При поступлении в медучреждение у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке.
https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960172359.html
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство
Жительницу Красноярского края арестовали за попытку убить 11-летнего сына
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Манский районный суд арестовал на два месяца 34-летнюю жительницу Красноярского края, она подозревается в покушении на убийство 11-летнего сына, сообщает прокуратура региона.
Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем женщина легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию. В ГСУ СК России
по Красноярскому краю и Республике Хакасия
отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей.
"Подозреваемая в покушении на убийство 11-летнего сына заключена под стражу на два месяца. Такое решение принял Манский районный суд с учетом позиции прокурора", - говорится в сообщении.
Женщина будет содержаться в СИЗО до 14 сентября.
Как уточнили в надзорном ведомстве, ребенка уже перевели из реанимации в обычную палату, его состояние оценивается как средней тяжести. При поступлении в медучреждение у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке.