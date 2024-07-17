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Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары

Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары - РИА Новости, 17.07.2024

Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары

Власти Молдавии призывают всех потребителей экономить электроэнергию во время экстремальной жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:04

2024-07-17T17:04

2024-07-17T17:04

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Власти Молдавии призывают всех потребителей экономить электроэнергию во время экстремальной жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до полуночи. Во вторник пресс-служба госкомпании Energocom сообщила, что стоимость электроэнергии, которую Молдавия закупает в Румынии, с начала июля из-за жары выросла в 4 раза - до 800 евро за мегаватт-час. "Жаркая погода, установившаяся в Молдавии в эти дни, вызвала высокий спрос на электроэнергию со стороны потребителей, использующих кондиционеры, особенно в часы пик. Чтобы покрыть этот спрос, операторы рынка вынуждены закупать электроэнергию на спотовом рынке в Румынии по высоким ценам, где также наблюдается значительный рост цен на электроэнергию. В связи с этим НАРЭ призывает всех потребителей максимально сократить потребление электроэнергии в период с 18:00 до 24:00", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национального агентства по регулированию в энергетике. Ранее в среду премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал сограждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, подчеркнув, что страна сталкивается с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960067668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, румыния, дорин речан, экономика