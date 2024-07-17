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Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары - РИА Новости, 17.07.2024
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17:04 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/zhara-1960299472.html
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары - РИА Новости, 17.07.2024
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары
Власти Молдавии призывают всех потребителей экономить электроэнергию во время экстремальной жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:04
2024-07-17T17:04
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Власти Молдавии призывают всех потребителей экономить электроэнергию во время экстремальной жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до полуночи. Во вторник пресс-служба госкомпании Energocom сообщила, что стоимость электроэнергии, которую Молдавия закупает в Румынии, с начала июля из-за жары выросла в 4 раза - до 800 евро за мегаватт-час. "Жаркая погода, установившаяся в Молдавии в эти дни, вызвала высокий спрос на электроэнергию со стороны потребителей, использующих кондиционеры, особенно в часы пик. Чтобы покрыть этот спрос, операторы рынка вынуждены закупать электроэнергию на спотовом рынке в Румынии по высоким ценам, где также наблюдается значительный рост цен на электроэнергию. В связи с этим НАРЭ призывает всех потребителей максимально сократить потребление электроэнергии в период с 18:00 до 24:00", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национального агентства по регулированию в энергетике. Ранее в среду премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал сограждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, подчеркнув, что страна сталкивается с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов по Цельсию.
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в мире, молдавия, румыния, дорин речан, экономика
В мире, Молдавия, Румыния, Дорин Речан, Экономика
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию во время жары

В Молдавии призвали максимально сократить потребление электроэнергии вечером

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Власти Молдавии призывают всех потребителей экономить электроэнергию во время экстремальной жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до полуночи.
Во вторник пресс-служба госкомпании Energocom сообщила, что стоимость электроэнергии, которую Молдавия закупает в Румынии, с начала июля из-за жары выросла в 4 раза - до 800 евро за мегаватт-час.
«
"Жаркая погода, установившаяся в Молдавии в эти дни, вызвала высокий спрос на электроэнергию со стороны потребителей, использующих кондиционеры, особенно в часы пик. Чтобы покрыть этот спрос, операторы рынка вынуждены закупать электроэнергию на спотовом рынке в Румынии по высоким ценам, где также наблюдается значительный рост цен на электроэнергию. В связи с этим НАРЭ призывает всех потребителей максимально сократить потребление электроэнергии в период с 18:00 до 24:00", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национального агентства по регулированию в энергетике.
Ранее в среду премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал сограждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, подчеркнув, что страна сталкивается с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов по Цельсию.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
16 июля, 16:48
 
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