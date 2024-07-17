"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление Зеленского о том, что с каждым месяцем Украина становится "все более самодостаточной в плане оружия" и это ее приоритет.
"Зеленский, посмотри на свою страну. Она разрушается. То, что ты отказался от прямых переговоров с Россией под наблюдением нейтрального посредника, от реалистичных компромиссов и лучшего будущего, — это катастрофично и совершенно отвратительно", — обратился к главе киевского режима Daniel Herber.
"Как долго ты еще собираешься продолжать этот конфликт? Люди, которые тебя спонсируют, не нигде не сражаются", — спросил у Зеленского Chukwu Ikenna.
"Производство большего количества оружия приведет только к тому, что тебя еще быстрее уничтожат. Это просто сумасшествие", — отметил David Crowley.
"Твоим единственным приоритетом всегда было наполнение собственных карманов, пока рядовые украинцы платят своими жизнями за твою жадность", — заключил Gabe.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что поставки оружия в зону конфликта —это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг