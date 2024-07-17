https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html

"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии

"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии - РИА Новости, 17.07.2024

"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии

Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление Зеленского о том, что с каждым месяцем Украина становится "все более самодостаточной в плане РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:25

2024-07-17T15:25

2024-07-17T15:26

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление Зеленского о том, что с каждым месяцем Украина становится "все более самодостаточной в плане оружия" и это ее приоритет."Зеленский, посмотри на свою страну. Она разрушается. То, что ты отказался от прямых переговоров с Россией под наблюдением нейтрального посредника, от реалистичных компромиссов и лучшего будущего, — это катастрофично и совершенно отвратительно", — обратился к главе киевского режима Daniel Herber."Как долго ты еще собираешься продолжать этот конфликт? Люди, которые тебя спонсируют, не нигде не сражаются", — спросил у Зеленского Chukwu Ikenna."Производство большего количества оружия приведет только к тому, что тебя еще быстрее уничтожат. Это просто сумасшествие", — отметил David Crowley."Твоим единственным приоритетом всегда было наполнение собственных карманов, пока рядовые украинцы платят своими жизнями за твою жадность", — заключил Gabe.В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что поставки оружия в зону конфликта —это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг

https://ria.ru/20240717/otkaz-1960182291.html

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в мире, россия, украина, владимир путин