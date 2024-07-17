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"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии - РИА Новости, 17.07.2024
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15:25 17.07.2024 (обновлено: 15:26 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html
"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии
"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии - РИА Новости, 17.07.2024
"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии
Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление Зеленского о том, что с каждым месяцем Украина становится "все более самодостаточной в плане РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:25
2024-07-17T15:26
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление Зеленского о том, что с каждым месяцем Украина становится "все более самодостаточной в плане оружия" и это ее приоритет."Зеленский, посмотри на свою страну. Она разрушается. То, что ты отказался от прямых переговоров с Россией под наблюдением нейтрального посредника, от реалистичных компромиссов и лучшего будущего, — это катастрофично и совершенно отвратительно", — обратился к главе киевского режима Daniel Herber."Как долго ты еще собираешься продолжать этот конфликт? Люди, которые тебя спонсируют, не нигде не сражаются", — спросил у Зеленского Chukwu Ikenna."Производство большего количества оружия приведет только к тому, что тебя еще быстрее уничтожат. Это просто сумасшествие", — отметил David Crowley."Твоим единственным приоритетом всегда было наполнение собственных карманов, пока рядовые украинцы платят своими жизнями за твою жадность", — заключил Gabe.В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что поставки оружия в зону конфликта —это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг
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в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин

"Это катастрофа": в Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление Зеленского о том, что с каждым месяцем Украина становится "все более самодостаточной в плане оружия" и это ее приоритет.
"Зеленский, посмотри на свою страну. Она разрушается. То, что ты отказался от прямых переговоров с Россией под наблюдением нейтрального посредника, от реалистичных компромиссов и лучшего будущего, — это катастрофично и совершенно отвратительно", — обратился к главе киевского режима Daniel Herber.
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"Как долго ты еще собираешься продолжать этот конфликт? Люди, которые тебя спонсируют, не нигде не сражаются", — спросил у Зеленского Chukwu Ikenna.
"Производство большего количества оружия приведет только к тому, что тебя еще быстрее уничтожат. Это просто сумасшествие", — отметил David Crowley.
"Твоим единственным приоритетом всегда было наполнение собственных карманов, пока рядовые украинцы платят своими жизнями за твою жадность", — заключил Gabe.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что поставки оружия в зону конфликта —это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг
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