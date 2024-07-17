https://ria.ru/20240717/zelenskij-1960168515.html

Зеленский не хочет решать конфликт дипломатией, заявили в Сингапуре

Зеленский не хочет решать конфликт дипломатией, заявили в Сингапуре - РИА Новости, 17.07.2024

Зеленский не хочет решать конфликт дипломатией, заявили в Сингапуре

Владимир Зеленский не хочет иметь дело с дипломатическим решением конфликта на Украине, заявил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:01

2024-07-17T09:01

2024-07-17T09:01

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет иметь дело с дипломатическим решением конфликта на Украине, заявил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь. "Зеленский не хочет иметь дело с дипломатическим решением, о чем он заявляет публично и заявил на (прошедшем в Сингапуре Азиатском саммите по безопасности – ред.) "Диалог Шангри-Ла", - отметил министр в ходе выступления на ежегодном форуме Аспенского института по безопасности. Перечисляя угрозы безопасности, Хэнь упомянул конфликт в Секторе Газа, отметив, что "возмездие со стороны армии обороны Израиля болезненно для всех нас", и добавил, что мир вряд ли может позволить себе третий театр военных действий в Азии. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240716/zelenskiy-1960049900.html

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959810248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сингапур, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков