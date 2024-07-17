https://ria.ru/20240717/zavod-1960315707.html

Завод по производству гофропродукции появится в Адыгее

Завод по производству гофропродукции появится в Адыгее - РИА Новости, 17.07.2024

Завод по производству гофропродукции появится в Адыгее

Власти Адыгеи на Кавказском инвестфоруме в Грозном подписали соглашение с "СФТ Групп", касающееся новых аспектов реализации проекта строительства завода по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:54

2024-07-17T17:54

2024-07-17T17:54

республика адыгея

грозный

майкоп

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 17 июл — РИА Новости. Власти Адыгеи на Кавказском инвестфоруме в Грозном подписали соглашение с "СФТ Групп", касающееся новых аспектов реализации проекта строительства завода по производству гофропродукции, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В ходе Кавказского инвестиционного форума, который в эти дни проходит в Грозном, власти Адыгеи подписали несколько соглашений, касающихся реализации проектов в ведущих для региона отраслях экономики. "Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и исполнительный директор ООО “Картонтара” Сергей Погодин подписали соглашение о намерениях между республикой Адыгея и ООО "СФТ Групп". Оно касается аспектов строительства нового гофрозавода "Картонтара 2" с объемом выпуска гофропродукции от 110 до 130 миллионов квадратных метров в год. Он будет возведен на площади в 10,3 гектара рядом с действующим предприятием “СФТ Групп” в Майкопе. Объем инвестиций составит около 2,8 миллиарда рублей. Запустить производство планируется в конце 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что строящееся предприятие после запуска даст региону более 130 новых постоянных рабочих мест. Ранее руководство компании-инвестора рассказывало, что работает практически со всеми ведущими агропроизводителями юга страны и видит растущий спрос на свою продукцию. Сообщалось, что в 2023 году компания на уже запущенных мощностях произвела 191 миллион квадратных метров гофропродукции. А с расширением производства она планирует довести этот показатель до 300–310 миллионов квадратных метров.

https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932592884.html

грозный

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

грозный, майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея