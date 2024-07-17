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Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 17.07.2024
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12:55 17.07.2024 (обновлено: 14:16 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/zaporozhe-1960216758.html
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 17.07.2024
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье
Российские военные нанесли удары по местам дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:55
2024-07-17T14:16
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по местам дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В Запорожской области по линии боевого соприкосновения прилетало: Гуляйполе получило удар неуправляемой ракетой по месту дислокации бандеровцев на западной окраине города. Рядом, в пригород Железнодорожное, прилетело в ангар с только что выгруженной техникой&quot;, — отметил он.Подпольщик добавил со слов соратников, что ночью работала артиллерия, "кассетные боеприпасы рвались, интенсивность стрельбы была высокая".ВСУ также понесли серьезные потери в селе Марфополь, расположенном к востоку от Гуляйполя. По нему нанесли массированный удар, в результате которого погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.Лебедев отметил, что перед этим в село прибыло подкрепление ВСУ численностью около роты, но теперь украинским военным в Марфополе вновь нужны свежие силы и эвакуация погибших и раненых.Российские военные также помешали пополнить украинские силы в Орехове. Туда тоже пришло подкрепление ВСУ, после чего по городу и окраинам нанесли массированный артиллерийский удар.&quot;Теперь бандеровцы считают, что это была артподготовка и русские хотели, но &quot;побоялись идти в наступление&quot;. Записали себе в перемогу, что отбили наступление российской армии&quot;, — отметил Лебедев.Кроме того, российские военные поразили цели в Работино — главном месте боев прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.&quot;Работино получило &quot;привет&quot; неуправляемой ракетой в сарай, где прятались десятка полтора бандеровцев вместе с тремя минометами и минами. Огневая точка была уничтожена, &lt;…&gt; эвакуацию сорвали артиллерийским огнем&quot;, — сказал подпольщик.Под огонь попали и позиции ВСУ в Малиновке. Там российские военные нанесли удар из РСЗО "по уже несколько раз отработанному" агрокомплексу, где украинские военные "с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пытаться прятать личный состав и артиллерийские установки". Также ночью поразили зерновой ток, в котором ВСУ прятали переданную странами НАТО артиллерию.Кроме того, ВСУ попали под удар при попытке выхода из своих укреплений. В результате была уничтожена группа из пяти человек, при этом еще несколько групп с потерями "убежали назад в укрепления и окопы".В Левадном российские военные успешно устранили украинский расчет БПЛА.&quot;Левадное становится проклятием для дроноводов. С помощью FPV-дрона была уничтожена установка для запуска БПЛА, смонтированная на пикапе. Вместе с пикапом и установкой уничтожили до десятка БПЛА и четырех операторов, которые занимались запуском&quot;, — отметил собеседник агентства.Как указал Лебедев, в Левадном не осталось гражданского населения, этим пользуются военнослужащие ВСУ, скрывающиеся в развалинах помещений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html
https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
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запорожье, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье

Подполье: ВС России ударили по месту дислокации ВСУ на Запорожье

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по местам дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

Запорожской области по линии боевого соприкосновения прилетало: Гуляйполе получило удар неуправляемой ракетой по месту дислокации бандеровцев на западной окраине города. Рядом, в пригород Железнодорожное, прилетело в ангар с только что выгруженной техникой", — отметил он.

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Подпольщик добавил со слов соратников, что ночью работала артиллерия, "кассетные боеприпасы рвались, интенсивность стрельбы была высокая".
ВСУ также понесли серьезные потери в селе Марфополь, расположенном к востоку от Гуляйполя. По нему нанесли массированный удар, в результате которого погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.
Лебедев отметил, что перед этим в село прибыло подкрепление ВСУ численностью около роты, но теперь украинским военным в Марфополе вновь нужны свежие силы и эвакуация погибших и раненых.
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Российские военные также помешали пополнить украинские силы в Орехове. Туда тоже пришло подкрепление ВСУ, после чего по городу и окраинам нанесли массированный артиллерийский удар.
«

"Теперь бандеровцы считают, что это была артподготовка и русские хотели, но "побоялись идти в наступление". Записали себе в перемогу, что отбили наступление российской армии", — отметил Лебедев.

Кроме того, российские военные поразили цели в Работино — главном месте боев прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.
«

"Работино получило "привет" неуправляемой ракетой в сарай, где прятались десятка полтора бандеровцев вместе с тремя минометами и минами. Огневая точка была уничтожена, <…> эвакуацию сорвали артиллерийским огнем", — сказал подпольщик.

Под огонь попали и позиции ВСУ в Малиновке. Там российские военные нанесли удар из РСЗО "по уже несколько раз отработанному" агрокомплексу, где украинские военные "с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пытаться прятать личный состав и артиллерийские установки". Также ночью поразили зерновой ток, в котором ВСУ прятали переданную странами НАТО артиллерию.
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Кроме того, ВСУ попали под удар при попытке выхода из своих укреплений. В результате была уничтожена группа из пяти человек, при этом еще несколько групп с потерями "убежали назад в укрепления и окопы".
В Левадном российские военные успешно устранили украинский расчет БПЛА.
«

"Левадное становится проклятием для дроноводов. С помощью FPV-дрона была уничтожена установка для запуска БПЛА, смонтированная на пикапе. Вместе с пикапом и установкой уничтожили до десятка БПЛА и четырех операторов, которые занимались запуском", — отметил собеседник агентства.

Как указал Лебедев, в Левадном не осталось гражданского населения, этим пользуются военнослужащие ВСУ, скрывающиеся в развалинах помещений.
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