https://ria.ru/20240717/zaporozhe-1960216758.html

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 17.07.2024

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье

Российские военные нанесли удары по местам дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:55

2024-07-17T12:55

2024-07-17T14:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по местам дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожской области по линии боевого соприкосновения прилетало: Гуляйполе получило удар неуправляемой ракетой по месту дислокации бандеровцев на западной окраине города. Рядом, в пригород Железнодорожное, прилетело в ангар с только что выгруженной техникой", — отметил он.Подпольщик добавил со слов соратников, что ночью работала артиллерия, "кассетные боеприпасы рвались, интенсивность стрельбы была высокая".ВСУ также понесли серьезные потери в селе Марфополь, расположенном к востоку от Гуляйполя. По нему нанесли массированный удар, в результате которого погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.Лебедев отметил, что перед этим в село прибыло подкрепление ВСУ численностью около роты, но теперь украинским военным в Марфополе вновь нужны свежие силы и эвакуация погибших и раненых.Российские военные также помешали пополнить украинские силы в Орехове. Туда тоже пришло подкрепление ВСУ, после чего по городу и окраинам нанесли массированный артиллерийский удар."Теперь бандеровцы считают, что это была артподготовка и русские хотели, но "побоялись идти в наступление". Записали себе в перемогу, что отбили наступление российской армии", — отметил Лебедев.Кроме того, российские военные поразили цели в Работино — главном месте боев прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ."Работино получило "привет" неуправляемой ракетой в сарай, где прятались десятка полтора бандеровцев вместе с тремя минометами и минами. Огневая точка была уничтожена, <…> эвакуацию сорвали артиллерийским огнем", — сказал подпольщик.Под огонь попали и позиции ВСУ в Малиновке. Там российские военные нанесли удар из РСЗО "по уже несколько раз отработанному" агрокомплексу, где украинские военные "с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пытаться прятать личный состав и артиллерийские установки". Также ночью поразили зерновой ток, в котором ВСУ прятали переданную странами НАТО артиллерию.Кроме того, ВСУ попали под удар при попытке выхода из своих укреплений. В результате была уничтожена группа из пяти человек, при этом еще несколько групп с потерями "убежали назад в укрепления и окопы".В Левадном российские военные успешно устранили украинский расчет БПЛА."Левадное становится проклятием для дроноводов. С помощью FPV-дрона была уничтожена установка для запуска БПЛА, смонтированная на пикапе. Вместе с пикапом и установкой уничтожили до десятка БПЛА и четырех операторов, которые занимались запуском", — отметил собеседник агентства.Как указал Лебедев, в Левадном не осталось гражданского населения, этим пользуются военнослужащие ВСУ, скрывающиеся в развалинах помещений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html

https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html

https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, вооруженные силы украины, безопасность