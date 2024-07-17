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Захарова прокомментировала попытку прервать заседание в ООН
Захарова прокомментировала попытку прервать заседание в ООН - РИА Новости, 18.07.2024
Захарова прокомментировала попытку прервать заседание в ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытку прервать заседание СБ ООН после выступления израильского постпреда в ООН, задалась... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-17T22:05
2024-07-17T22:05
2024-07-18T00:13
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытку прервать заседание СБ ООН после выступления израильского постпреда в ООН, задалась вопросом, неужели в штаб-квартире организации не могут навести порядок в вопросах безопасности.Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга заявил, что женщины, безуспешно пытавшиеся прервать заседание СБ ООН после выступления израильского постпреда в ООН, оказались гостями израильской делегации."Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные "гости" какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами. Не буду перечислять, какими", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа "еще свежо в памяти", поэтому находившиеся в зале люди вздрогнули от внезапных резких звуков."Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган", - заключила Захарова.Ранее в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке после выступления израильского постпреда в ООН две женщины встали с плакатами и начали что-то выкрикивать, предположительно, о судьбе заложников в плену ХАМАС. Женщин вывела охрана.
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"Я не понимаю, вы почетче скажите" – Лавров в Совбезе ООН ответил активистам
"Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче"В ходе выступления Лаврова в Совбезе ООН 2 женщины начали что-то выкрикивать. Никто, включая министра, не понял, чего они хотят. Охрана буйных активисток быстро успокоила.
2024-07-17T22:05
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в мире, россия, сша, израиль, мария захарова, сергей лавров, стефан дюжаррик, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Израиль, Мария Захарова, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова прокомментировала попытку прервать заседание в ООН
Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН