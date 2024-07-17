https://ria.ru/20240717/zaharova-1960367949.html

Захарова прокомментировала попытку прервать заседание в ООН

Захарова прокомментировала попытку прервать заседание в ООН - РИА Новости, 18.07.2024

Захарова прокомментировала попытку прервать заседание в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытку прервать заседание СБ ООН после выступления израильского постпреда в ООН, задалась... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-17T22:05

2024-07-17T22:05

2024-07-18T00:13

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытку прервать заседание СБ ООН после выступления израильского постпреда в ООН, задалась вопросом, неужели в штаб-квартире организации не могут навести порядок в вопросах безопасности.Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга заявил, что женщины, безуспешно пытавшиеся прервать заседание СБ ООН после выступления израильского постпреда в ООН, оказались гостями израильской делегации."Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные "гости" какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами. Не буду перечислять, какими", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа "еще свежо в памяти", поэтому находившиеся в зале люди вздрогнули от внезапных резких звуков."Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган", - заключила Захарова.Ранее в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке после выступления израильского постпреда в ООН две женщины встали с плакатами и начали что-то выкрикивать, предположительно, о судьбе заложников в плену ХАМАС. Женщин вывела охрана.

https://ria.ru/20240717/zhenschiny-1960352600.html

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сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, израиль, мария захарова, сергей лавров, стефан дюжаррик, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году