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Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем - РИА Новости, 17.07.2024
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19:54 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/zaharova-1960347099.html
Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем
Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем - РИА Новости, 17.07.2024
Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала "бездарным враньем" сообщения в прессе о том, что Секретная служба США еще в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:54
2024-07-17T19:54
в мире
сша
иран
пенсильвания
дональд трамп
касем сулеймани
мария захарова
фбр
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала "бездарным враньем" сообщения в прессе о том, что Секретная служба США еще в июне узнала, что Иран якобы готовит покушение на Трампа и в связи с этим усилил его личную охрану. Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Секретная служба США на фоне прошедшей информации о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа усилил его личную охрану противоштурмовой группой, беспилотниками и собаками-роботами. "Собаки-роботы, судя по всему, породы пудель. Вот сколько можно врать и делать это настолько бездарно?" - написала Захарова. "Напомню, что это как раз США регулярно устраняли иранских государственных, политических и общественных деятелей. И не только иранских", - добавила дипломат, приведя в пример гибель иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959583363.html
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в мире, сша, иран, пенсильвания, дональд трамп, касем сулеймани, мария захарова, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Иран, Пенсильвания, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Мария Захарова, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем

Захарова назвала сообщения Секретной службы об усилении охраны Трампа враньем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала "бездарным враньем" сообщения в прессе о том, что Секретная служба США еще в июне узнала, что Иран якобы готовит покушение на Трампа и в связи с этим усилил его личную охрану.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Секретная служба США на фоне прошедшей информации о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа усилил его личную охрану противоштурмовой группой, беспилотниками и собаками-роботами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Захарова прокомментировала покушение на Трампа
14 июля, 15:05
"Собаки-роботы, судя по всему, породы пудель. Вот сколько можно врать и делать это настолько бездарно?" - написала Захарова.
"Напомню, что это как раз США регулярно устраняли иранских государственных, политических и общественных деятелей. И не только иранских", - добавила дипломат, приведя в пример гибель иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США
15 июля, 00:26
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ
Вчера, 08:58
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
Представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Иран назвал обвинения в попытке устранить Трампа злонамеренными
16 июля, 23:42
 
В миреСШАИранПенсильванияДональд ТрампКасем СулейманиМария ЗахароваФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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