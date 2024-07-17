https://ria.ru/20240717/zaharova-1960347099.html

Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем

Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем - РИА Новости, 17.07.2024

Захарова назвала сообщения об усилении охраны Трампа бездарным враньем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала "бездарным враньем" сообщения в прессе о том, что Секретная служба США еще в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:54

2024-07-17T19:54

2024-07-17T19:54

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сша

иран

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мария захарова

фбр

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала "бездарным враньем" сообщения в прессе о том, что Секретная служба США еще в июне узнала, что Иран якобы готовит покушение на Трампа и в связи с этим усилил его личную охрану. Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Секретная служба США на фоне прошедшей информации о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа усилил его личную охрану противоштурмовой группой, беспилотниками и собаками-роботами. "Собаки-роботы, судя по всему, породы пудель. Вот сколько можно врать и делать это настолько бездарно?" - написала Захарова. "Напомню, что это как раз США регулярно устраняли иранских государственных, политических и общественных деятелей. И не только иранских", - добавила дипломат, приведя в пример гибель иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959583363.html

https://ria.ru/20240715/zakharova-1959664968.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960168345.html

https://ria.ru/20240716/iran-1960138129.html

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в мире, сша, иран, пенсильвания, дональд трамп, касем сулеймани, мария захарова, фбр, покушение на дональда трампа