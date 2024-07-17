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В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024
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23:50 17.07.2024
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В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе
В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024
В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе
Правоохранители задержали виновника аварии, врезавшегося на автомобиле в террасу парижского кафе, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:50
2024-07-17T23:50
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали виновника аварии, врезавшегося на автомобиле в террасу парижского кафе, передает телеканал BFMTV. "Водитель автомобиля был задержан и помещен под стражу", - сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру Парижа. Отмечается, что в его отношении было начато расследование по факту непредумышленного убийства и непреднамеренного причинения вреда. Ранее издание Parisien сообщало, что в результате аварии один человек погиб, а трем из шести пострадавших необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, пассажира автомобиля при этом удалось задержать. По данным газеты, в его крови нашли следы наркотических веществ и алкоголя. В район кафе были стянуты полицейские, на месте присутствовали военные антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") и спасатели. Улица была оцеплена правоохранителями. Как сообщал источник в полиции агентству Франс Пресс, правоохранители склоняются к версии, что речь идет о дорожной аварии.
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в мире, авто, париж, франция
В мире, Авто, Париж, Франция
В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе

BFMTV: в Париже задержали и отправили под стражу водителя, въехавшего в кафе

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали виновника аварии, врезавшегося на автомобиле в террасу парижского кафе, передает телеканал BFMTV.
«
"Водитель автомобиля был задержан и помещен под стражу", - сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Отмечается, что в его отношении было начато расследование по факту непредумышленного убийства и непреднамеренного причинения вреда.
Ранее издание Parisien сообщало, что в результате аварии один человек погиб, а трем из шести пострадавших необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, пассажира автомобиля при этом удалось задержать. По данным газеты, в его крови нашли следы наркотических веществ и алкоголя. В район кафе были стянуты полицейские, на месте присутствовали военные антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") и спасатели. Улица была оцеплена правоохранителями. Как сообщал источник в полиции агентству Франс Пресс, правоохранители склоняются к версии, что речь идет о дорожной аварии.
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