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В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе
В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024
В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе
Правоохранители задержали виновника аварии, врезавшегося на автомобиле в террасу парижского кафе, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:50
2024-07-17T23:50
2024-07-17T23:50
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали виновника аварии, врезавшегося на автомобиле в террасу парижского кафе, передает телеканал BFMTV. "Водитель автомобиля был задержан и помещен под стражу", - сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру Парижа. Отмечается, что в его отношении было начато расследование по факту непредумышленного убийства и непреднамеренного причинения вреда. Ранее издание Parisien сообщало, что в результате аварии один человек погиб, а трем из шести пострадавших необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, пассажира автомобиля при этом удалось задержать. По данным газеты, в его крови нашли следы наркотических веществ и алкоголя. В район кафе были стянуты полицейские, на месте присутствовали военные антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") и спасатели. Улица была оцеплена правоохранителями. Как сообщал источник в полиции агентству Франс Пресс, правоохранители склоняются к версии, что речь идет о дорожной аварии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, париж, франция
В мире, Авто, Париж, Франция
В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе
BFMTV: в Париже задержали и отправили под стражу водителя, въехавшего в кафе