https://ria.ru/20240717/zaderzhanie-1960377234.html

В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе

В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024

В Париже задержали водителя, врезавшегося в террасу кафе

Правоохранители задержали виновника аварии, врезавшегося на автомобиле в террасу парижского кафе, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:50

2024-07-17T23:50

2024-07-17T23:50

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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали виновника аварии, врезавшегося на автомобиле в террасу парижского кафе, передает телеканал BFMTV. "Водитель автомобиля был задержан и помещен под стражу", - сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру Парижа. Отмечается, что в его отношении было начато расследование по факту непредумышленного убийства и непреднамеренного причинения вреда. Ранее издание Parisien сообщало, что в результате аварии один человек погиб, а трем из шести пострадавших необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, пассажира автомобиля при этом удалось задержать. По данным газеты, в его крови нашли следы наркотических веществ и алкоголя. В район кафе были стянуты полицейские, на месте присутствовали военные антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") и спасатели. Улица была оцеплена правоохранителями. Как сообщал источник в полиции агентству Франс Пресс, правоохранители склоняются к версии, что речь идет о дорожной аварии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, париж, франция