https://ria.ru/20240717/zaderzhanie-1960153721.html

В Приморье задержали двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба

В Приморье задержали двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба - РИА Новости, 17.07.2024

В Приморье задержали двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба

Следователи в Приморье установили и задержали еще двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, в розыск объявлены еще 10... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:30

2024-07-17T04:30

2024-07-17T04:32

россия

приморский край

хасанский район

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Следователи в Приморье установили и задержали еще двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, в розыск объявлены еще 10 человек, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. На прошлой неделе в социальных сетях распространилась информация о конфликте, произошедшем в курортном селе Андреевка Хасанского района. Сообщалось, что ночью в пятницу группа мужчин с пистолетами напала на охранников местного ночного клуба "Пазл". На видеозаписи конфликта видно, как группа мужчин налетает с кулаками на охранников у входа в заведение, некоторые при этом стреляют из пистолетов в воздух. Слышны крики и угрозы. По сообщениям очевидцев, охранники вывели гостей клуба через задний двор, а нападавшие проникли внутрь, разгромили заведение и скрылись. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По делу были задержаны и отправлены под стражу три подозреваемых: 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники, группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 4-5 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух. Причиной инцидента стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с этим решили отомстить. "Следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в клубе Pazzle в селе Андреевка установили и задержали в порядке ст. 91 УПК РФ еще двух подозреваемых в хулиганских действиях – охранника одной из баз отдыха 22-летнего Игоря Портнягина и 31-летнего Рауфа Хабалиева", - говорится в сообщении. Отмечается, что в суд направлено ходатайство о заключении фигурантов под стражу. Кроме того, следователи ведут розыск еще 10 подозреваемых по делу, в розыск объявлены Валерий Хадзиев, Марат Хадзиев, Николай Ситников, Ян Белашов, Мамед Ибадов, Евгений Таранов, Вячеслав Кубарев, Шандр Кемалов, Дэвид Кемалов и Альберт Оглы.

https://ria.ru/20240717/arest-1960142831.html

https://ria.ru/20240716/konserzh-1959969510.html

россия

приморский край

хасанский район

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россия, приморский край, хасанский район, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)