https://ria.ru/20240717/zaderzhanie-1960152041.html

В Приморье задержали двух девушек, побивших пенсионерку

В Приморье задержали двух девушек, побивших пенсионерку - РИА Новости, 17.07.2024

В Приморье задержали двух девушек, побивших пенсионерку

Полиция задержала двух жительниц Приморья, напавших в ходе конфликта у кафе на пенсионерку, живущую рядом, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:55

2024-07-17T03:55

2024-07-17T03:55

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Полиция задержала двух жительниц Приморья, напавших в ходе конфликта у кафе на пенсионерку, живущую рядом, сообщает краевое УМВД РФ. В Telegram-каналах разошлось видео с камеры наблюдения у частного дома. На нем видно, что женщина ругается с группой девушек. Ее бьет сначала одна из них, потом вторая. Она забирает телефон пенсионерки и разбивает его. Со ссылкой на слова внучки потерпевшей в Telegram-каналах утверждалось, что конфликт произошел из-за того, что посетительницы кафе напротив решили справить нужду на газоне у дома пенсионерки, а та стала их прогонять. "В дежурную часть обратилась 61-летняя местная жительница, причиной стали телесные повреждения около дома на улице Ленинградской. Видео инцидента попало в объектив камеры видеонаблюдения и распространилось в социальных сетях. В ходе проверки произошедшего сотрудники уголовного розыска установили личности причастных к нанесению телесных повреждений пенсионерке местных жительниц 25 и 26 лет", - говорится в сообщении. В отделе полиции задержанные сказали, что отмечали свадебное торжество в кафе. На улице между ними и пенсионеркой произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. У пожилой женщины были выявлены телесные повреждения, она обратилась в медучреждение, сообщает полиция. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", фигуранткам грозит до 7 лет лишения свободы. В отделе полиции задержанные принесли публичные извинения потерпевшим.

https://ria.ru/20240715/kuzbass-1959796641.html

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россия, происшествия