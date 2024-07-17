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Врач назвала самые аллергенные продукты

Врач назвала самые аллергенные продукты - РИА Новости, 17.07.2024

Врач назвала самые аллергенные продукты

Самыми аллергенными продуктами являются коровье молоко, яйца, рыба, морепродукты, экзотические фрукты, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:16

2024-07-17T02:16

2024-07-17T02:16

здоровье

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Самыми аллергенными продуктами являются коровье молоко, яйца, рыба, морепродукты, экзотические фрукты, сообщила РИА Новости заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Елена Бобрикова. "К наиболее распространенным продуктам-аллергенам относятся коровье молоко, яйца, моллюски, ракообразные, рыба и экзотические фрукты. Аллергия возникает, когда иммуноглобулин Е (IgE), часть иммунной системы организма, связывается с молекулами пищи. Это вызывает выделение воспалительных веществ, таких как гистамин", - рассказала врач. Она уточнила, что некоторые виды аллергии возникают, когда иммунная система организма ошибочно идентифицирует белок как вредный. Специалист призвала тех людей, которые реагируют на пыльцу, быть внимательными к употреблению ряда продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. "Так, при аллергии на пыльцу березы может возникать аллергическая реакция на яблоко и другие косточковые фрукты, а также морковь и сельдерей", - привела пример врач.

https://ria.ru/20231116/allergiya-1909637218.html

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здоровье