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В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек

В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек - РИА Новости, 17.07.2024

В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек

Почти 30 человек погибли за минувшие сутки на водоемах в России, сообщает Telegram-канал МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:09

2024-07-17T08:09

2024-07-17T08:09

происшествия

здоровье - общество

россия

ростовская область

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 30 человек погибли за минувшие сутки на водоемах в России, сообщает Telegram-канал МЧС РФ. "Двадцать семь человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточнили в сообщении, тела мужчин были найдены в Ростовской области на реке Средний Егорлык, в Чувашкой Республике на реке Волге, в Липецкой области на реках Дон и Воргол, а также в Ленинградской области на реке Сестра. Кроме того, тела двух детей были найдены в Мурманске на Семеновском озере и в Хабаровском крае. За предыдущие сутки, по данным МЧС, на водоемах в РФ погибли 32 человека, включая двоих детей.

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россия

ростовская область

липецкая область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, здоровье - общество, россия, ростовская область, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)