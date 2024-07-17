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В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек
В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек - РИА Новости, 17.07.2024
В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек
Почти 30 человек погибли за минувшие сутки на водоемах в России, сообщает Telegram-канал МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:09
2024-07-17T08:09
2024-07-17T08:09
происшествия
здоровье - общество
россия
ростовская область
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 30 человек погибли за минувшие сутки на водоемах в России, сообщает Telegram-канал МЧС РФ. "Двадцать семь человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточнили в сообщении, тела мужчин были найдены в Ростовской области на реке Средний Егорлык, в Чувашкой Республике на реке Волге, в Липецкой области на реках Дон и Воргол, а также в Ленинградской области на реке Сестра. Кроме того, тела двух детей были найдены в Мурманске на Семеновском озере и в Хабаровском крае. За предыдущие сутки, по данным МЧС, на водоемах в РФ погибли 32 человека, включая двоих детей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, здоровье - общество, россия, ростовская область, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ростовская область, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек
МЧС: в России за сутки на водоемах погибли 27 человек