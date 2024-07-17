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В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек - РИА Новости, 17.07.2024
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08:09 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/vodoemy-1960164178.html
В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек
В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек - РИА Новости, 17.07.2024
В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек
Почти 30 человек погибли за минувшие сутки на водоемах в России, сообщает Telegram-канал МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:09
2024-07-17T08:09
происшествия
здоровье - общество
россия
ростовская область
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 30 человек погибли за минувшие сутки на водоемах в России, сообщает Telegram-канал МЧС РФ. "Двадцать семь человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточнили в сообщении, тела мужчин были найдены в Ростовской области на реке Средний Егорлык, в Чувашкой Республике на реке Волге, в Липецкой области на реках Дон и Воргол, а также в Ленинградской области на реке Сестра. Кроме того, тела двух детей были найдены в Мурманске на Семеновском озере и в Хабаровском крае. За предыдущие сутки, по данным МЧС, на водоемах в РФ погибли 32 человека, включая двоих детей.
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происшествия, здоровье - общество, россия, ростовская область, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ростовская область, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки на водоемах погибли почти 30 человек

МЧС: в России за сутки на водоемах погибли 27 человек

© РИА Новости / Руслан КривобокТабличка "Купаться запрещено"
Табличка Купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Табличка "Купаться запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 30 человек погибли за минувшие сутки на водоемах в России, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.
"Двадцать семь человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в сообщении, тела мужчин были найдены в Ростовской области на реке Средний Егорлык, в Чувашкой Республике на реке Волге, в Липецкой области на реках Дон и Воргол, а также в Ленинградской области на реке Сестра.
Кроме того, тела двух детей были найдены в Мурманске на Семеновском озере и в Хабаровском крае.
За предыдущие сутки, по данным МЧС, на водоемах в РФ погибли 32 человека, включая двоих детей.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияРостовская областьЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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