https://ria.ru/20240717/versija-1960150761.html
Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей
Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей - РИА Новости, 17.07.2024
Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей
Морская версия ЗРК "Тор-М2КМ" подтверждена на практике, испытания проходят успешно, сообщает Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:17
2024-07-17T03:17
2024-07-17T03:17
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Морская версия ЗРК "Тор-М2КМ" подтверждена на практике, испытания проходят успешно, сообщает Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). Работа по созданию перспективного корабельного ЗРК МД (малой дальности) ведется на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") в инициативном порядке и прошла уже целый ряд этапов. "Возможность применения "Торов" на кораблях ВМФ была подтверждена на практике. Комиссией по проведению стрельбовых испытаний комплекса с палубы фрегата "Адмирал Григорович", назначенной главкомом ВМФ, рекомендовано использовать ЗРК "Тор-М2КМ" при организации ПВО важнейших объектов ВМФ и для усиления противовоздушной обороны кораблей, находящихся в эксплуатации", - говорится в статье АЦ ВКО, опубликованной в журнале "Национальная оборона". В 2015 году были проведены испытания ЗРК "Тор-М2У" по обнаружению и поражению целей, идущих над морем. Боевая машина при этом работала с береговой черты. Испытания прошли успешно. В 2016 году автономный боевой модуль "Тор-М2КМ", установленный на палубе фрегата "Адмирал Григорович", успешно отработал в открытом море при ходе корабля со скоростью 8 узлов. Комплекс перехватил две мишени: одну высокоскоростную и другую типа ракеты "Гарпун", летящую на сверхмалой высоте (4,5-5 метров над уровнем моря). По результатам испытаний 2016 года было рекомендовано доработать программное обеспечение комплекса для его применения в условиях корабля. Новое программное обеспечение было проверено на испытаниях в мае 2019 году на берегу Воткинского водохранилища. В ходе испытаний мишени, шедшие над водой на сверхмалой высоте, были своевременно обнаружены и условно поражены, высота их полета определялась точно и однозначно, несмотря на наличие помех. Новый алгоритм работы аппаратной части боевых машин доказал свою эффективность при работе по целям, идущим на сверхмалой высоте над водой. "Для строящихся и проходящих модернизацию кораблей флота, естественно, более актуальным является не размещение сухопутного ЗРК на палубе, а создание ЗРК МД, изначально интегрированного в корпусные конструкции корабля", - отмечает АЦ ВКО.
https://ria.ru/20240228/zrk-1929891123.html
https://ria.ru/20240228/misheni-1929892653.html
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концерн пво "алмаз-антей"
Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей
АЦ ВКО: главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Морская версия ЗРК "Тор-М2КМ" подтверждена на практике, испытания проходят успешно, сообщает Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).
Работа по созданию перспективного корабельного ЗРК МД (малой дальности) ведется на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей
") в инициативном порядке и прошла уже целый ряд этапов.
"Возможность применения "Торов" на кораблях ВМФ была подтверждена на практике. Комиссией по проведению стрельбовых испытаний комплекса с палубы фрегата "Адмирал Григорович", назначенной главкомом ВМФ, рекомендовано использовать ЗРК "Тор-М2КМ" при организации ПВО важнейших объектов ВМФ и для усиления противовоздушной обороны кораблей, находящихся в эксплуатации", - говорится в статье АЦ ВКО, опубликованной в журнале "Национальная оборона
".
В 2015 году были проведены испытания ЗРК "Тор-М2У" по обнаружению и поражению целей, идущих над морем. Боевая машина при этом работала с береговой черты. Испытания прошли успешно. В 2016 году автономный боевой модуль "Тор-М2КМ", установленный на палубе фрегата "Адмирал Григорович", успешно отработал в открытом море при ходе корабля со скоростью 8 узлов. Комплекс перехватил две мишени: одну высокоскоростную и другую типа ракеты "Гарпун", летящую на сверхмалой высоте (4,5-5 метров над уровнем моря).
По результатам испытаний 2016 года было рекомендовано доработать программное обеспечение комплекса для его применения в условиях корабля. Новое программное обеспечение было проверено на испытаниях в мае 2019 году на берегу Воткинского водохранилища. В ходе испытаний мишени, шедшие над водой на сверхмалой высоте, были своевременно обнаружены и условно поражены, высота их полета определялась точно и однозначно, несмотря на наличие помех.
Новый алгоритм работы аппаратной части боевых машин доказал свою эффективность при работе по целям, идущим на сверхмалой высоте над водой.
"Для строящихся и проходящих модернизацию кораблей флота, естественно, более актуальным является не размещение сухопутного ЗРК на палубе, а создание ЗРК МД, изначально интегрированного в корпусные конструкции корабля", - отмечает АЦ ВКО.