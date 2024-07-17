https://ria.ru/20240717/versija-1960150761.html

Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей

Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей - РИА Новости, 17.07.2024

Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей

Морская версия ЗРК "Тор-М2КМ" подтверждена на практике, испытания проходят успешно, сообщает Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:17

2024-07-17T03:17

2024-07-17T03:17

концерн пво "алмаз-антей"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586636075_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_7b857f00126b38bcc8ac481a44eb7669.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Морская версия ЗРК "Тор-М2КМ" подтверждена на практике, испытания проходят успешно, сообщает Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). Работа по созданию перспективного корабельного ЗРК МД (малой дальности) ведется на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") в инициативном порядке и прошла уже целый ряд этапов. "Возможность применения "Торов" на кораблях ВМФ была подтверждена на практике. Комиссией по проведению стрельбовых испытаний комплекса с палубы фрегата "Адмирал Григорович", назначенной главкомом ВМФ, рекомендовано использовать ЗРК "Тор-М2КМ" при организации ПВО важнейших объектов ВМФ и для усиления противовоздушной обороны кораблей, находящихся в эксплуатации", - говорится в статье АЦ ВКО, опубликованной в журнале "Национальная оборона". В 2015 году были проведены испытания ЗРК "Тор-М2У" по обнаружению и поражению целей, идущих над морем. Боевая машина при этом работала с береговой черты. Испытания прошли успешно. В 2016 году автономный боевой модуль "Тор-М2КМ", установленный на палубе фрегата "Адмирал Григорович", успешно отработал в открытом море при ходе корабля со скоростью 8 узлов. Комплекс перехватил две мишени: одну высокоскоростную и другую типа ракеты "Гарпун", летящую на сверхмалой высоте (4,5-5 метров над уровнем моря). По результатам испытаний 2016 года было рекомендовано доработать программное обеспечение комплекса для его применения в условиях корабля. Новое программное обеспечение было проверено на испытаниях в мае 2019 году на берегу Воткинского водохранилища. В ходе испытаний мишени, шедшие над водой на сверхмалой высоте, были своевременно обнаружены и условно поражены, высота их полета определялась точно и однозначно, несмотря на наличие помех. Новый алгоритм работы аппаратной части боевых машин доказал свою эффективность при работе по целям, идущим на сверхмалой высоте над водой. "Для строящихся и проходящих модернизацию кораблей флота, естественно, более актуальным является не размещение сухопутного ЗРК на палубе, а создание ЗРК МД, изначально интегрированного в корпусные конструкции корабля", - отмечает АЦ ВКО.

https://ria.ru/20240228/zrk-1929891123.html

https://ria.ru/20240228/misheni-1929892653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

концерн пво "алмаз-антей"