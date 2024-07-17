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На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке - РИА Новости, 17.07.2024
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13:48 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960232823.html
На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке
На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке - РИА Новости, 17.07.2024
На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке
Почти 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части военными ВСУ находятся в работе на Украине, следует из текста законопроекта... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:48
2024-07-17T13:48
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части военными ВСУ находятся в работе на Украине, следует из текста законопроекта о снятии уголовной ответственности за соответствующие правонарушения. Верховная рада в среду приняла в первом чтении этот законопроект, согласно которому украинские военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно вернутся к службе и получат письменное разрешение от командира. В пояснительной записке к документу указаны статистические данные по дезертирству и "самоволке". "Всего на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тысяч уголовных дел за совершение военных уголовных правонарушений (по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части - ред.)", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте Рады. Согласно тексту пояснительной записки, только за январь-апрель 2024 года на Украине зарегистрировали более 10,5 тысяч дел о самовольном оставлении места службы и 7,3 тысячи - о дезертирстве. В пояснении также указано, что документ принятого в среду законопроекта датирован 5 июня 2024 года. Издание "Украинские новости" в среду сообщило, что с февраля 2022 года на Украине осудили лишь 270 дезертиров. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html
https://ria.ru/20240717/dezertirstvo-1960181165.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке

На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве военных ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части военными ВСУ находятся в работе на Украине, следует из текста законопроекта о снятии уголовной ответственности за соответствующие правонарушения.
Верховная рада в среду приняла в первом чтении этот законопроект, согласно которому украинские военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно вернутся к службе и получат письменное разрешение от командира. В пояснительной записке к документу указаны статистические данные по дезертирству и "самоволке".
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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"Всего на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тысяч уголовных дел за совершение военных уголовных правонарушений (по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части - ред.)", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте Рады.
Согласно тексту пояснительной записки, только за январь-апрель 2024 года на Украине зарегистрировали более 10,5 тысяч дел о самовольном оставлении места службы и 7,3 тысячи - о дезертирстве. В пояснении также указано, что документ принятого в среду законопроекта датирован 5 июня 2024 года.
Издание "Украинские новости" в среду сообщило, что с февраля 2022 года на Украине осудили лишь 270 дезертиров.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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