https://ria.ru/20240717/ukraina-1960232823.html

На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке

На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке - РИА Новости, 17.07.2024

На Украине расследуют почти 19 тысяч дел о дезертирстве и самоволке

Почти 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части военными ВСУ находятся в работе на Украине, следует из текста законопроекта... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:48

2024-07-17T13:48

2024-07-17T13:48

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части военными ВСУ находятся в работе на Украине, следует из текста законопроекта о снятии уголовной ответственности за соответствующие правонарушения. Верховная рада в среду приняла в первом чтении этот законопроект, согласно которому украинские военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно вернутся к службе и получат письменное разрешение от командира. В пояснительной записке к документу указаны статистические данные по дезертирству и "самоволке". "Всего на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тысяч уголовных дел за совершение военных уголовных правонарушений (по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части - ред.)", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте Рады. Согласно тексту пояснительной записки, только за январь-апрель 2024 года на Украине зарегистрировали более 10,5 тысяч дел о самовольном оставлении места службы и 7,3 тысячи - о дезертирстве. В пояснении также указано, что документ принятого в среду законопроекта датирован 5 июня 2024 года. Издание "Украинские новости" в среду сообщило, что с февраля 2022 года на Украине осудили лишь 270 дезертиров. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html

https://ria.ru/20240717/dezertirstvo-1960181165.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины