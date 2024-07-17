https://ria.ru/20240717/ukraina-1960164888.html

В Раде считают, что Вэнс может изменить мнение о помощи Украине

В Раде считают, что Вэнс может изменить мнение о помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2024

В Раде считают, что Вэнс может изменить мнение о помощи Украине

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что кандидат республиканцев в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:17

2024-07-17T08:17

2024-07-17T08:17

в мире

сша

украина

огайо

верховная рада украины

politico

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959961239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f9e417519a6e1a2082d809cbb87425e.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что кандидат республиканцев в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс может поменять мнение о помощи Украине, пишет газета Politico. "Но тот факт, что Вэнс превратился из яростного критика (бывшего президента США Дональда) Трампа в сторонника, означает, что его можно убедить и в других вопросах, включая помощь Украине", - пишет газета со ссылкой на Мережко, который дал ей интервью. Мережко считает, что взгляды кандидата республиканцев в вице-президенты США могут измениться и по международным вопросам. Ранее издание Time со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника писало о том, что выдвижение Вэнса означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках. В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959909592.html

https://ria.ru/20240716/politico-1959906274.html

сша

украина

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, огайо, верховная рада украины, politico, выборы президента сша — 2024