https://ria.ru/20240717/ukraina-1960150599.html
СМИ: Украину поставили перед судьбоносным выбором
СМИ: Украину поставили перед судьбоносным выбором - РИА Новости, 17.07.2024
СМИ: Украину поставили перед судьбоносным выбором
Спустя более двух лет конфликта у Украины осталось только два варианта дальнейших действий: мирные переговоры или стратегическое поражение, пишет газета Al... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:18
2024-07-17T03:18
2024-07-17T03:18
в мире
украина
россия
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958959600_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_27997655822903f49e2382f12e6a430a.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Спустя более двух лет конфликта у Украины осталось только два варианта дальнейших действий: мирные переговоры или стратегическое поражение, пишет газета Al Khaleej.Как говорится в материале, все дело в невыгодных для Украины и ее союзников фактах и реалиях, далеких от их иллюзий о победе над Россией."На местах мы видим, что российская армия продвигается вперед и добивается тактических успехов. И это при том, что США и ЕС выделили миллиарды долларов, чтобы накачать ВСУ оружием и боеприпасами, надеясь достичь хоть какого-то продвижения на фронте", — отмечает издание.Ставка Запада на поражение России не сыграла, поскольку его главной ошибкой была недооценка ее сил, указывается в статье."Похоже, Украине, чьи возможности сейчас сильно ограничены, предстоит сделать важный выбор: либо продолжать боевые действия, которые, по мнению экспертов и аналитиков, приведут к ее неизбежному поражению, либо работать над приемлемым политическим урегулированием, которое положит конец конфликту и сохранит лицо каждого его участника", — резюмирует Al Khaleej.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141676.html
https://ria.ru/20240717/nato-1960147793.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958959600_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_92d528660db5578235d2f44095a28c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
СМИ: Украину поставили перед судьбоносным выбором
Al Khaleej: Украина стоит перед выбором между переговорами и поражением