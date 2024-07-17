https://ria.ru/20240717/ukraina-1960150599.html

СМИ: Украину поставили перед судьбоносным выбором

СМИ: Украину поставили перед судьбоносным выбором - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ: Украину поставили перед судьбоносным выбором

Спустя более двух лет конфликта у Украины осталось только два варианта дальнейших действий: мирные переговоры или стратегическое поражение, пишет газета Al... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:18

2024-07-17T03:18

2024-07-17T03:18

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украина

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Спустя более двух лет конфликта у Украины осталось только два варианта дальнейших действий: мирные переговоры или стратегическое поражение, пишет газета Al Khaleej.Как говорится в материале, все дело в невыгодных для Украины и ее союзников фактах и реалиях, далеких от их иллюзий о победе над Россией."На местах мы видим, что российская армия продвигается вперед и добивается тактических успехов. И это при том, что США и ЕС выделили миллиарды долларов, чтобы накачать ВСУ оружием и боеприпасами, надеясь достичь хоть какого-то продвижения на фронте", — отмечает издание.Ставка Запада на поражение России не сыграла, поскольку его главной ошибкой была недооценка ее сил, указывается в статье."Похоже, Украине, чьи возможности сейчас сильно ограничены, предстоит сделать важный выбор: либо продолжать боевые действия, которые, по мнению экспертов и аналитиков, приведут к ее неизбежному поражению, либо работать над приемлемым политическим урегулированием, которое положит конец конфликту и сохранит лицо каждого его участника", — резюмирует Al Khaleej.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141676.html

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в мире, украина, россия, евросоюз, вооруженные силы украины