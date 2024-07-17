Пограничники в Молдавии за трое суток задержали 13 граждан Украины
Погранполиция Молдавии за сутки пресекла пересечение границы 13 украинцами
© Фото : Пограничная полиция МолдовыЗадержанные на границе с Молдавией граждане Украины
© Фото : Пограничная полиция Молдовы
Задержанные на границе с Молдавией граждане Украины. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии в течение последних 72 часов пресекла незаконное пересечение государственной границы 13 гражданами Украины, сообщает пресс-служба пограничного ведомства.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
"Сотрудники пограничной службы в регионе зафиксировали серию инцидентов на молдавско-украинской границе, в результате которых были задержаны граждане Украины, 13 человек. Все задокументированные лица были задержаны и направлены на дальнейшее правовое расследование" , - говорится в сообщении.
Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими пограничниками путем обмена данными и проведения совместных оперативных мероприятий. В ведомстве отметили, что его сотрудники продолжают усиленно контролировать границу с целью предотвращения незаконных пересечений и обеспечения безопасности национальных интересов республики.
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После начала российской военной спецоперации на Украине в Молдавии было открыто более 130 центров для размещения беженцев. Согласно данным Пограничной полиции Молдавии, через республику проехали около 1,4 миллиона украинцев, большинство из которых отправились в страны ЕС или вернулись домой. Убежища в Молдавии попросили свыше 110 тысяч человек, из которых удалось трудоустроить лишь 1,3 тысячи.
Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным службы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. В июне 2024 года начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук сообщал, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу.