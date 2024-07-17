https://ria.ru/20240717/uchastniki-1960279586.html

Концепции проектов в области морских технологий представили на "Архипелаге"

Концепции проектов в области морских технологий представили на "Архипелаге" - РИА Новости, 17.07.2024

Концепции проектов в области морских технологий представили на "Архипелаге"

Участники трека “Морские дроны” на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” представили концепции проектов в сфере морских технологий, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:16

2024-07-17T16:16

2024-07-17T16:16

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

южно-сахалинск

сахалин

валерий лимаренко

агентство стратегических инициатив (аси)

дроны

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Участники трека “Морские дроны” на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” представили концепции проектов в сфере морских технологий, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы. Так, были представлены система безэкипажной островной логистики, система сбора, обработки, хранения и предоставления океанографической информации, а также микро-ТНПА “Херсонес-2”, который будет выполнять на глубинах до 200 метров обследовательские работы и осмотр состояния гидротехнических сооружений, судов, силовых электрических кабелей и кабелей связи, подводных трубопроводов, оценивать биоресурсы акваторий. Кроме того, участники трека “Морские дроны” на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” представили концепции ряда перспективных проектов в области морских технологий. В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал идеи. “Беспилотный транспорт на Сахалине и Курильских островах очень нужен - это очень актуально. Это один из тех способов, который может упростить перевозку грузов и обезопасить жизнь человека. Я считаю, что мы должны этим заниматься”, - приводит пресс-служба слова Лимаренко. Концепция проекта “БЭК 1000х1000” представляет собой систему безэкипажной островной логистики. Цель проекта - первый в мире переход маломерного безэкипажного судна с грузом в 1000 килограммов на расстояние в 1000 километров по маршруту из Южно-Сахалинска в Северо-Курильск. Еще один предложенный проект - система сбора, обработки, хранения и предоставления океанографической информации. Система будет включать в себя комплекс измерительных буев для круглосуточного экологического мониторинга состояния морских прибрежных вод или водохранилищ, устройство для автоматизированного мониторинга и контроля состояния атмосферного воздуха приморских территорий, а также измерительный комплекс для анализа частиц планктона, морского мусора и микропластика в морской и пресной воде. Третья концепция - создание российского микро-ТНПА (телеуправляемого необитаемого подводного аппарата) “Херсонес-2”, который будет выполнять на глубинах до 200 метров обследовательские работы и осмотр состояния гидротехнических сооружений, судов, силовых электрических кабелей и кабелей связи, подводных трубопроводов, оценивать биоресурсы акваторий. Планируется, что аппарат будет оснащен системой 3D-зрения, гидролокатором, манипулятором, гидроакустическим модемом, системой позиционирования. Разработчиком выступает СевГУ в рамках программы деятельности НОЦ “МореАгроБиоТех”. В том числе участники трека обсудили ряд ограничений в отрасли морских дронов. Среди них - нехватка нормативно-правовой базы для использования аппаратов полного автономного режима, недостаток стандартизации в отрасли, а также нехватка механизма перевода научных разработок в практическое русло. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240716/sahalin-1959983799.html

https://ria.ru/20240520/dron-1947256357.html

https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html

сахалинская область

южно-сахалинск

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалинская область, южно-сахалинск, сахалин, валерий лимаренко, агентство стратегических инициатив (аси), дроны