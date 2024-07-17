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Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС на юге Газы - РИА Новости, 17.07.2024
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19:01 17.07.2024
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Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС на юге Газы
Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС на юге Газы - РИА Новости, 17.07.2024
Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в среду об уничтожении туннеля палестинского движения ХАМАС протяженностью около 700 метров в районе Рафаха на юге... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:01
2024-07-17T19:01
в мире
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рафах (провинция)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в среду об уничтожении туннеля палестинского движения ХАМАС протяженностью около 700 метров в районе Рафаха на юге сектора Газа, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Бойцы подразделения "Яхалом" (инженерные войска) и разведывательного батальона "Пустыня" уничтожили подземный туннель длиной около 700 метров в районе Рафаха. Внутри разрушенного туннеля военнослужащие обнаружили ответвления, защитные двери, убежище террористов и объекты электроснабжения", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее в июне через этот туннель четыре бойца ХАМАС пытались проникнуть на территорию Израиля. Попытка была пресечена солдатами ЦАХАЛ, которые вели ближний бой и перестреливались с радикалами. Во время боя погиб один израильский солдат. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240717/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240716/armija-1960104418.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС на юге Газы

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннеля ХАМАС протяженностью около 700 м в Рафахе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в среду об уничтожении туннеля палестинского движения ХАМАС протяженностью около 700 метров в районе Рафаха на юге сектора Газа, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Бойцы подразделения "Яхалом" (инженерные войска) и разведывательного батальона "Пустыня" уничтожили подземный туннель длиной около 700 метров в районе Рафаха. Внутри разрушенного туннеля военнослужащие обнаружили ответвления, защитные двери, убежище террористов и объекты электроснабжения", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее в июне через этот туннель четыре бойца ХАМАС пытались проникнуть на территорию Израиля. Попытка была пресечена солдатами ЦАХАЛ, которые вели ближний бой и перестреливались с радикалами. Во время боя погиб один израильский солдат.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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16 июля, 19:09
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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