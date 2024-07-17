https://ria.ru/20240717/tramp-1960229866.html
Стрелявший в Трампа взял отгул в день покушения, пишут СМИ
Стрелявший в Трампа взял отгул в день покушения, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
Стрелявший в Трампа взял отгул в день покушения, пишут СМИ
Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попросил на работе отгул в день, когда было совершено покушение, сказав, что ему нужно... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:38
2024-07-17T13:38
2024-07-17T13:38
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попросил на работе отгул в день, когда было совершено покушение, сказав, что ему нужно "кое-что сделать", сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей правоохранительных органах. "Стрелявший... должен был быть на работе в тот день, но он сказал начальнику, что в этот день ему нужен выходной, потому что ему нужно было "кое-что сделать", - говорится в сообщении. По данным CNN, Крукс в тот день сказал коллегам, что вернется на работу в воскресенье. Ранее центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на Трампа, рассказал РИА Новости, что проверка данных при приеме на работу не выявила ничего подозрительного в его биографии. В понедельник СМИ с ссылкой на источники в правоохранительных органах также сообщили, что Крукс якобы приобрел более 50 патронов за несколько часов до выступления Трампа, в то время как его отец думал, что сын поехал на стрельбище. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Стрелявший в Трампа взял отгул в день покушения, пишут СМИ
CNN: стрелявший в Трампа взял отгул отгул в день покушения, сославшись на дела
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попросил на работе отгул в день, когда было совершено покушение, сказав, что ему нужно "кое-что сделать", сообщает телеканал CNN
со ссылкой на представителей правоохранительных органах.
"Стрелявший... должен был быть на работе в тот день, но он сказал начальнику, что в этот день ему нужен выходной, потому что ему нужно было "кое-что сделать", - говорится в сообщении.
По данным CNN, Крукс в тот день сказал коллегам, что вернется на работу в воскресенье.
Ранее центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на Трампа, рассказал РИА Новости, что проверка данных при приеме на работу не выявила ничего подозрительного в его биографии.
В понедельник СМИ с ссылкой на источники в правоохранительных органах также сообщили, что Крукс якобы приобрел более 50 патронов за несколько часов до выступления Трампа, в то время как его отец думал, что сын поехал на стрельбище.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.