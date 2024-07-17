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Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов - РИА Новости, 17.07.2024
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16:37 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tovary-1960288408.html
Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов
Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов - РИА Новости, 17.07.2024
Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов
Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - новая документация... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:37
2024-07-17T16:37
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
wildberries
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - новая документация значительно усложнит ввоз товаров в страну, рассказали РИА Новости игроки рынка. Минпромторг же заверил, что прорабатывает подход, который сохранит равные права для физлиц, которые ввозят товары, и тех, кто заказывает продукцию в рамках трансграничной электронной торговли. В прошлом году главы государств ЕАЭС подписали протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе. Данный документ направлен на регулирование вопросов перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли. Он предусматривает выделение товаров, приобретенных в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию товаров с определением особенностей ее регулирования, введение института оператора электронной торговли, использование при таможенном декларировании нового вида декларации, возможность реализации товаров внешней электронной торговли физическим лицам с использованием таможенных ("бондовых") складов, а также особенности применения таможенных платежей. В начале июля президент России Владимир Путин внес этот протокол на ратификацию в Госдуму. Позиция игроков рынка В пресс-службе Wildberries заявили агентству, что в компании считают целесообразным распространить на товары электронной торговли те же меры, что и на товары для личного пользования - с аналогичным порогом беспошлинной торговли на уровне 200 евро и более. "Иначе популярные у россиян товары могут стать дороже из-за необходимости оплаты пошлины. Как правило, клиенты Wildberries заказывают за пределами ЕАЭС недорогой текстиль, товары для дома, электронику. Если беспошлинный порог для товаров электронной торговли не будет предусмотрен, покупателям придется оплатить не только стоимость товара, но и пошлину, размер которой может варьироваться. А ввоз некоторых групп товаров будет практически невозможен из-за необходимости оформления разрешительной документации, которая может лечь на покупателя, что будет сопровождаться увеличившимися сроками доставки", - пояснили в компании. В Ozon также отметили, что в данный момент ни одна из стран не обратилась к ЕЭК с вопросом о создании порога беспошлинного ввоза для товаров электронной торговли, а если ситуация не изменится, то пострадают покупатели, поскольку "цены на все товары из-за пределов ЕАЭС вырастут на 15%". "Оформление всех сертификатов, нотификаций и деклараций соответствия на индивидуальную посылку будет многократно превышать стоимость самого товара и занимать до трех месяцев. А с отдельными категориями товаров пройти процедуру со штучным товаром будет в принципе невозможно. ... В 65% случаев покупателями товаров из-за рубежа на Ozon выступают жители мелких и средних городов, для которых цена на товар – более важный фактор, чем срок доставки. Трансграничный канал дает им возможность покупать качественные товары, но практически не конкурирует с местными производителями как с точки зрения ключевых категорий и сроков доставки, так и объема рынка", - добавили там. Мнение регулятораВ свою очередь в Минпромторге заявили, что предполагается, что товары электронной торговли будут подразделяться на две категории: предназначенные для реализации физическим лицам и приобретенные физическими лицами. "В ходе формирования нормативно-правовой базы в части нетарифного регулирования на площадке Минпромторга России прорабатывается возможность распространения на категорию товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, действующего порядка перемещения товаров для личного пользования, перемещаемых в международных почтовых отправлениях или доставляемых перевозчиками, в том числе с учетом возможности администрирования перемещения такой категории товаров", - добавили там. Ведомство полагает, что такой подход позволит сохранить равные права для физических лиц, которые ввозят такие товары в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, и физических лиц, заказывающих товары в рамках трансграничной электронной торговли.
https://ria.ru/20240613/marketpleysy-1952465734.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Wildberries
Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов

Ряд товаров может пропасть с российских маркетплейсов из-за изменений в ЕАЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Некоторые товары могут пропасть с российских маркетплейсов из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - новая документация значительно усложнит ввоз товаров в страну, рассказали РИА Новости игроки рынка. Минпромторг же заверил, что прорабатывает подход, который сохранит равные права для физлиц, которые ввозят товары, и тех, кто заказывает продукцию в рамках трансграничной электронной торговли.
В прошлом году главы государств ЕАЭС подписали протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе. Данный документ направлен на регулирование вопросов перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли.
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Он предусматривает выделение товаров, приобретенных в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию товаров с определением особенностей ее регулирования, введение института оператора электронной торговли, использование при таможенном декларировании нового вида декларации, возможность реализации товаров внешней электронной торговли физическим лицам с использованием таможенных ("бондовых") складов, а также особенности применения таможенных платежей. В начале июля президент России Владимир Путин внес этот протокол на ратификацию в Госдуму.

Позиция игроков рынка

В пресс-службе Wildberries заявили агентству, что в компании считают целесообразным распространить на товары электронной торговли те же меры, что и на товары для личного пользования - с аналогичным порогом беспошлинной торговли на уровне 200 евро и более.
«
"Иначе популярные у россиян товары могут стать дороже из-за необходимости оплаты пошлины. Как правило, клиенты Wildberries заказывают за пределами ЕАЭС недорогой текстиль, товары для дома, электронику. Если беспошлинный порог для товаров электронной торговли не будет предусмотрен, покупателям придется оплатить не только стоимость товара, но и пошлину, размер которой может варьироваться. А ввоз некоторых групп товаров будет практически невозможен из-за необходимости оформления разрешительной документации, которая может лечь на покупателя, что будет сопровождаться увеличившимися сроками доставки", - пояснили в компании.
В Ozon также отметили, что в данный момент ни одна из стран не обратилась к ЕЭК с вопросом о создании порога беспошлинного ввоза для товаров электронной торговли, а если ситуация не изменится, то пострадают покупатели, поскольку "цены на все товары из-за пределов ЕАЭС вырастут на 15%".
«
"Оформление всех сертификатов, нотификаций и деклараций соответствия на индивидуальную посылку будет многократно превышать стоимость самого товара и занимать до трех месяцев. А с отдельными категориями товаров пройти процедуру со штучным товаром будет в принципе невозможно. ... В 65% случаев покупателями товаров из-за рубежа на Ozon выступают жители мелких и средних городов, для которых цена на товар – более важный фактор, чем срок доставки. Трансграничный канал дает им возможность покупать качественные товары, но практически не конкурирует с местными производителями как с точки зрения ключевых категорий и сроков доставки, так и объема рынка", - добавили там.
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Мнение регулятора

В свою очередь в Минпромторге заявили, что предполагается, что товары электронной торговли будут подразделяться на две категории: предназначенные для реализации физическим лицам и приобретенные физическими лицами.
«
"В ходе формирования нормативно-правовой базы в части нетарифного регулирования на площадке Минпромторга России прорабатывается возможность распространения на категорию товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, действующего порядка перемещения товаров для личного пользования, перемещаемых в международных почтовых отправлениях или доставляемых перевозчиками, в том числе с учетом возможности администрирования перемещения такой категории товаров", - добавили там.
Ведомство полагает, что такой подход позволит сохранить равные права для физических лиц, которые ввозят такие товары в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, и физических лиц, заказывающих товары в рамках трансграничной электронной торговли.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Wildberries
 
 
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