https://ria.ru/20240717/torgovlya-1960291739.html

Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю

Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю - РИА Новости, 17.07.2024

Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю

Министры стран "Большой семерки" на состоявшейся встрече по торговле заявили о направлении усилий по поддержанию свободной и справедливой международной торговой РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:50

2024-07-17T16:50

2024-07-17T16:50

калабрия

латинская америка

африка

антонио таяни

g7

мид италии

всемирная торговая организация (вто)

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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Министры стран "Большой семерки" на состоявшейся встрече по торговле заявили о направлении усилий по поддержанию свободной и справедливой международной торговой системы, говорится в итоговом заявлении мероприятия. "Мы обязуемся направить наши усилия на поддержание свободной и справедливой, основанной на правилах и ориентированной на рынок многосторонней торговой системы, а также на укрепление устойчивости и экономической безопасности. Мы подтверждаем важность содействия международной торговле как движущей силе роста, благосостояния и развития", - говорится в документе по итогам двухдневной встречи, которая прошла в южной области Калабрия. "Семерка" также намерена активизировать усилия по сохранению открытости и конкурентоспособности национальных экономик, а также по содействию свободной и справедливой торговле и инвестициям. Для этого G7 собирается привлекать партнеров по всему миру, включая Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Африку Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на итоговой пресс-конференции заявил, что одной из центральных тем встреча стала реформа Всемирной торговой организации. По его словам, из-за "своих устаревших правил", ВТО должна получить возможность приспособиться к изменению ситуации. "Мы работаем над снижением присутствия пошлин, за исключением случаев, когда они необходимы для обеспечения взаимности", - сказал он на финальной пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.

https://ria.ru/20230423/torgovlya-1867161762.html

https://ria.ru/20220831/neft-1813518753.html

калабрия

латинская америка

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калабрия, латинская америка, африка, антонио таяни, g7, мид италии, всемирная торговая организация (вто)