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Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю - РИА Новости, 17.07.2024
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16:50 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/torgovlya-1960291739.html
Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю
Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю - РИА Новости, 17.07.2024
Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю
Министры стран "Большой семерки" на состоявшейся встрече по торговле заявили о направлении усилий по поддержанию свободной и справедливой международной торговой РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:50
2024-07-17T16:50
калабрия
латинская америка
африка
антонио таяни
g7
мид италии
всемирная торговая организация (вто)
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Министры стран "Большой семерки" на состоявшейся встрече по торговле заявили о направлении усилий по поддержанию свободной и справедливой международной торговой системы, говорится в итоговом заявлении мероприятия. "Мы обязуемся направить наши усилия на поддержание свободной и справедливой, основанной на правилах и ориентированной на рынок многосторонней торговой системы, а также на укрепление устойчивости и экономической безопасности. Мы подтверждаем важность содействия международной торговле как движущей силе роста, благосостояния и развития", - говорится в документе по итогам двухдневной встречи, которая прошла в южной области Калабрия. "Семерка" также намерена активизировать усилия по сохранению открытости и конкурентоспособности национальных экономик, а также по содействию свободной и справедливой торговле и инвестициям. Для этого G7 собирается привлекать партнеров по всему миру, включая Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Африку Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на итоговой пресс-конференции заявил, что одной из центральных тем встреча стала реформа Всемирной торговой организации. По его словам, из-за "своих устаревших правил", ВТО должна получить возможность приспособиться к изменению ситуации. "Мы работаем над снижением присутствия пошлин, за исключением случаев, когда они необходимы для обеспечения взаимности", - сказал он на финальной пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.
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калабрия, латинская америка, африка, антонио таяни, g7, мид италии, всемирная торговая организация (вто)
Калабрия, Латинская Америка, Африка, Антонио Таяни, G7, МИД Италии, Всемирная торговая организация (ВТО)
Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю

Министры G7 заявили о поддержке свободной и справедливой торговой системы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Министры стран "Большой семерки" на состоявшейся встрече по торговле заявили о направлении усилий по поддержанию свободной и справедливой международной торговой системы, говорится в итоговом заявлении мероприятия.
"Мы обязуемся направить наши усилия на поддержание свободной и справедливой, основанной на правилах и ориентированной на рынок многосторонней торговой системы, а также на укрепление устойчивости и экономической безопасности. Мы подтверждаем важность содействия международной торговле как движущей силе роста, благосостояния и развития", - говорится в документе по итогам двухдневной встречи, которая прошла в южной области Калабрия.
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"Семерка" также намерена активизировать усилия по сохранению открытости и конкурентоспособности национальных экономик, а также по содействию свободной и справедливой торговле и инвестициям. Для этого G7 собирается привлекать партнеров по всему миру, включая Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Африку
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на итоговой пресс-конференции заявил, что одной из центральных тем встреча стала реформа Всемирной торговой организации. По его словам, из-за "своих устаревших правил", ВТО должна получить возможность приспособиться к изменению ситуации.
"Мы работаем над снижением присутствия пошлин, за исключением случаев, когда они необходимы для обеспечения взаимности", - сказал он на финальной пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.
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КалабрияЛатинская АмерикаАфрикаАнтонио ТаяниG7МИД ИталииВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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