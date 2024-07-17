Министры G7 пообещали поддерживать свободную международную торговлю
Министры G7 заявили о поддержке свободной и справедливой торговой системы
Вид Рима, Италия . Архивное фото
РИМ, 17 июл – РИА Новости. Министры стран "Большой семерки" на состоявшейся встрече по торговле заявили о направлении усилий по поддержанию свободной и справедливой международной торговой системы, говорится в итоговом заявлении мероприятия.
"Мы обязуемся направить наши усилия на поддержание свободной и справедливой, основанной на правилах и ориентированной на рынок многосторонней торговой системы, а также на укрепление устойчивости и экономической безопасности. Мы подтверждаем важность содействия международной торговле как движущей силе роста, благосостояния и развития", - говорится в документе по итогам двухдневной встречи, которая прошла в южной области Калабрия.
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"Семерка" также намерена активизировать усилия по сохранению открытости и конкурентоспособности национальных экономик, а также по содействию свободной и справедливой торговле и инвестициям. Для этого G7 собирается привлекать партнеров по всему миру, включая Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Африку
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на итоговой пресс-конференции заявил, что одной из центральных тем встреча стала реформа Всемирной торговой организации. По его словам, из-за "своих устаревших правил", ВТО должна получить возможность приспособиться к изменению ситуации.
"Мы работаем над снижением присутствия пошлин, за исключением случаев, когда они необходимы для обеспечения взаимности", - сказал он на финальной пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.
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