https://ria.ru/20240717/tetkino-1960162122.html
При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель
При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель - РИА Новости, 17.07.2024
При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель
Спасатель пострадал в поселке Тёткино Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на пожарную часть, сообщил в среду врио главы... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:37
2024-07-17T07:37
2024-07-17T07:50
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
сумская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатель пострадал в поселке Тёткино Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на пожарную часть, сообщил в среду врио главы региона Алексей Смирнов."Сегодня ночью с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Тёткино Глушковского района. Ранен дежурный спасатель. Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили", - написал он в Telegram-канале.Глушковский район, где располагается посёлок городского типа Тёткино, граничит с Сумской областью Украины, он регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960161397.html
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происшествия, глушковский район, курская область, сумская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Сумская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель
При сбросе взрывного устройства с БПЛА ВСУ в курском Теткино пострадал спасатель