https://ria.ru/20240717/tetkino-1960162122.html

При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель

При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель - РИА Новости, 17.07.2024

При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель

Спасатель пострадал в поселке Тёткино Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на пожарную часть, сообщил в среду врио главы... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:37

2024-07-17T07:37

2024-07-17T07:50

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

сумская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатель пострадал в поселке Тёткино Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на пожарную часть, сообщил в среду врио главы региона Алексей Смирнов."Сегодня ночью с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Тёткино Глушковского района. Ранен дежурный спасатель. Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили", - написал он в Telegram-канале.Глушковский район, где располагается посёлок городского типа Тёткино, граничит с Сумской областью Украины, он регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960161397.html

глушковский район

курская область

сумская область

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происшествия, глушковский район, курская область, сумская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины