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"Южная" группировка уничтожила два склада боеприпасов ВСУ
"Южная" группировка уничтожила два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
"Южная" группировка уничтожила два склада боеприпасов ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 610 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:07
2024-07-17T13:07
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 610 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30.Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания, Константиновка
"Южная" группировка уничтожила два склада боеприпасов ВСУ
МО: бойцы "Юга" уничтожили до 610 солдат и 2 склада боеприпасов ВСУ
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 610 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30.
Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.