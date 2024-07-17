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Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии - РИА Новости, 17.07.2024
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06:31 17.07.2024 (обновлено: 09:38 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/strelba-1960159241.html
Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии
Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии - РИА Новости, 17.07.2024
Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии
Полиция американского Милуоки опубликовала видео стрельбы неподалеку от проходящего в городе съезда республиканцев. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:31
2024-07-17T09:38
милуоки
покушение на дональда трампа
в мире
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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Полиция американского Милуоки опубликовала видео стрельбы неподалеку от проходящего в городе съезда республиканцев. На записи с нагрудной камеры офицера видно, что группа полицейских проводит инструктаж, когда один из них замечает нож у мужчины неподалеку. В десяти метрах конфликтуют двое темнокожих мужчин, к ним бегут полицейские, приказывающие бросить нож, офицеры многократно стреляют в вооруженного ножом мужчину. В отделении полиции пояснили, что инцидент произошел с полицейскими, которые помогали поддерживать безопасность в городе во время съезда, но за пределами зоны конвенции.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960153294.html
милуоки
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РИА Новости
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Кадры стрельбы неподалеку от проходящего в Милуоки съезда республиканцев
Полиция американского Милуоки опубликовала видео стрельбы неподалеку от проходящего в городе съезда республиканцев.
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60
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милуоки, покушение на дональда трампа, в мире
Милуоки, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии

Полиция Милуоки публикует видео стрельбы недалеко от съезда республиканцев

Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Полиция американского Милуоки опубликовала видео стрельбы неподалеку от проходящего в городе съезда республиканцев.
На записи с нагрудной камеры офицера видно, что группа полицейских проводит инструктаж, когда один из них замечает нож у мужчины неподалеку. В десяти метрах конфликтуют двое темнокожих мужчин, к ним бегут полицейские, приказывающие бросить нож, офицеры многократно стреляют в вооруженного ножом мужчину.
В отделении полиции пояснили, что инцидент произошел с полицейскими, которые помогали поддерживать безопасность в городе во время съезда, но за пределами зоны конвенции.
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