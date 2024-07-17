https://ria.ru/20240717/strelba-1960159241.html

Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии

Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии - РИА Новости, 17.07.2024

Опубликовано видео стрельбы недалеко от съезда Республиканской партии

Полиция американского Милуоки опубликовала видео стрельбы неподалеку от проходящего в городе съезда республиканцев. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:31

2024-07-17T06:31

2024-07-17T09:38

милуоки

покушение на дональда трампа

в мире

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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Полиция американского Милуоки опубликовала видео стрельбы неподалеку от проходящего в городе съезда республиканцев. На записи с нагрудной камеры офицера видно, что группа полицейских проводит инструктаж, когда один из них замечает нож у мужчины неподалеку. В десяти метрах конфликтуют двое темнокожих мужчин, к ним бегут полицейские, приказывающие бросить нож, офицеры многократно стреляют в вооруженного ножом мужчину. В отделении полиции пояснили, что инцидент произошел с полицейскими, которые помогали поддерживать безопасность в городе во время съезда, но за пределами зоны конвенции.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960153294.html

милуоки

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Кадры стрельбы неподалеку от проходящего в Милуоки съезда республиканцев Полиция американского Милуоки опубликовала видео стрельбы неподалеку от проходящего в городе съезда республиканцев. 2024-07-17T06:31 true PT0M15S

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милуоки, покушение на дональда трампа, в мире