https://ria.ru/20240717/stolknovenie-1960362029.html

На улице Перерва в Москве столкнулись два грузовика и мотоцикл

На улице Перерва в Москве столкнулись два грузовика и мотоцикл - РИА Новости, 17.07.2024

На улице Перерва в Москве столкнулись два грузовика и мотоцикл

Столкновение двух грузовиков и мотоцикла произошло на улице Перерва, 10 в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:23

2024-07-17T21:23

2024-07-17T22:12

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Столкновение двух грузовиков и мотоцикла произошло на улице Перерва, 10 в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На улице Перерва, 10 произошло столкновение двух грузовых автомобилей и мотоцикла, в результате чего один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение по улице Донецкая разрешено только общественному транспорту.

https://ria.ru/20240717/dtp-1960243894.html

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ДТП на улице Перерва ❗️На улице Перерва, 10 произошло столкновение двух грузовых автомобилей и мотоцикла, в результате чего один из автомобилей загорелся. 2024-07-17T21:23 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, авто, москва