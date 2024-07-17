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На улице Перерва в Москве столкнулись два грузовика и мотоцикл
На улице Перерва в Москве столкнулись два грузовика и мотоцикл - РИА Новости, 17.07.2024
На улице Перерва в Москве столкнулись два грузовика и мотоцикл
Столкновение двух грузовиков и мотоцикла произошло на улице Перерва, 10 в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:23
2024-07-17T21:23
2024-07-17T22:12
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Столкновение двух грузовиков и мотоцикла произошло на улице Перерва, 10 в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На улице Перерва, 10 произошло столкновение двух грузовых автомобилей и мотоцикла, в результате чего один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение по улице Донецкая разрешено только общественному транспорту.
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ДТП на улице Перерва
❗️На улице Перерва, 10 произошло столкновение двух грузовых автомобилей и мотоцикла, в результате чего один из автомобилей загорелся.
2024-07-17T21:23
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На улице Перерва в Москве столкнулись два грузовика и мотоцикл
На улице Перерва в Москве произошло столкновение двух грузовиков и мотоцикла