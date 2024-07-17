https://ria.ru/20240717/stavropole-1960308712.html
На Ставрополье потушили пожар на рынке
На Ставрополье потушили пожар на рынке - РИА Новости, 17.07.2024
На Ставрополье потушили пожар на рынке
Пожар на рынке в Предгорном округе Ставропольского края потушен на площади 150 квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:35
2024-07-17T17:35
2024-07-17T17:35
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Пожар на рынке в Предгорном округе Ставропольского края потушен на площади 150 квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось, что на рынке "Грис" в Предгорном округе горит автомобиль, поддоны и нежилое здание на общей площади 150 квадратных метров. В 16.44 мск пожар был локализован. В его тушении задействовано 29 человек и семь единиц техники. "Объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231223/pozhar-1917603332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье потушили пожар на рынке
На Ставрополье потушили пожар на рынке на площади 150 квадратных метров