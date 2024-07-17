https://ria.ru/20240717/stavropole-1960308712.html

На Ставрополье потушили пожар на рынке

На Ставрополье потушили пожар на рынке - РИА Новости, 17.07.2024

На Ставрополье потушили пожар на рынке

Пожар на рынке в Предгорном округе Ставропольского края потушен на площади 150 квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:35

2024-07-17T17:35

2024-07-17T17:35

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Пожар на рынке в Предгорном округе Ставропольского края потушен на площади 150 квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось, что на рынке "Грис" в Предгорном округе горит автомобиль, поддоны и нежилое здание на общей площади 150 квадратных метров. В 16.44 мск пожар был локализован. В его тушении задействовано 29 человек и семь единиц техники. "Объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231223/pozhar-1917603332.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)