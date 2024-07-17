https://ria.ru/20240717/stavropole-1960273329.html

На Ставрополье загорелся рынок

На Ставрополье загорелся рынок - РИА Новости, 17.07.2024

На Ставрополье загорелся рынок

Пожар произошел в среду на рынке в Предгорном округе Ставропольского края на площади в 150 квадратных метров, его тушат 29 человек и семь единиц техники,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:55

2024-07-17T15:55

2024-07-17T15:55

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Пожар произошел в среду на рынке в Предгорном округе Ставропольского края на площади в 150 квадратных метров, его тушат 29 человек и семь единиц техники, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар на рынке "Грис" в Предгорном МО. Установлено горение автомобиля, поддонов и нежилого здания на общей площади 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что существует угроза распространения огня. Всего в тушении задействовано 29 человек и 7 единиц техники.

https://ria.ru/20231223/pozhar-1917603332.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)